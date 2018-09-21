Британия решила создать кибервойска для нападения на Россию

В подразделение, которое создается под руководством Минобороны и Центра правительственной связи, будут входить примерно 2000 специалистов, что, отмечает канал, в четыре раза больше имеющихся в настоящее время «кибербойцов». На реализацию плана по созданию отряда будет потрачено минимум 250 миллионов фунтов (более 3300 миллионов долларов).

Уточняется, что данное подразделение будет проводить операции наступательного характера.

17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов ответить на кибератаки со стороны России. По его словам, нападение российских хакеров на любое из государств-членов альянса позволит применить положения пятой статьи устава организации — о приравнивании нападению на одну страну к нападению на весь блок.