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06:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко подал в суд на «Би-би-си» за клевету

Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на британский «Би-би-си» за клевету. Об этом пишет The Telegraph.

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Источник: Reuters

Поводом для судебной тяжбы стала новость, что Порошенко заплатил за встречу с Дональдом Трампом по меньшей мере 400 тысяч долларов. По словам представителей украинского лидера, данная информация «не соответствует действительности и бьет по его достоинству».

К тому же, утверждают адвокаты, публикация «нанесла ущерб репутации Порошенко, что особенно опасно, поскольку тот активно продвигает на Украине антикоррупционные шаги».

BBC отказалась опубликовать исправление или извинение, материал доступен на сайте издания. Встреча двух президентов состоялась в июне 2017 года.

В конце января этого года Порошенко заявил, что его отношения с его американским коллегой Дональдом Трампом складываются блестяще.

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