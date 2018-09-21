Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Он умер в больнице в 10:05 утра по местному времени (06:05 мск), передает новостное агентство Вьетнама (VNA).

Чан Дай Куанг родился в 12 октября 1956 в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. В начале своей карьеры он служил в МВД, затем перешел работать в Министерство общественной безопасности, которое позднее возглавил. В 2016 году он стал президентом страны.