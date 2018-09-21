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08:08 (мск), источник: РИА Новости

Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на государственные СМИ.

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Источник: AFP 2018

Он умер в больнице в 10:05 утра по местному времени (06:05 мск), передает новостное агентство Вьетнама (VNA).

Чан Дай Куанг родился в 12 октября 1956 в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. В начале своей карьеры он служил в МВД, затем перешел работать в Министерство общественной безопасности, которое позднее возглавил. В 2016 году он стал президентом страны.

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