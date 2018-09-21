Перуанец по имени Ленин захотел помешать Гитлеру стать мэром

Родригес Вальверде обратился в избирательные органы с требованием отказать Гитлеру в регистрации на должность мэра.
Политик заявил, что не знает о существовании этого человека и считает, что Ленина Владимира Родригеса Вальверде используют противники, продвигающие другого кандидата.
Гитлер Альба Санчес представляет правую партию «Мы — Перу». В 2011—2014 годах он уже занимал пост мэра Юнгара от центристской партии «Возможности Перу».
«Я хороший Гитлер», — сказал Альба Санчес.
Кандидат признался, что ранее неоднократно сталкивался с дискриминацией из-за своего имени и собирался его поменять. Однако впоследствии он передумал, чтобы не обидеть отца.
«Конечно, мой папа назвал меня так, потому что имя звучало экзотически. Он не знал историю Гитлера», — добавил политик.
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