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10:53 (мск), источник: РИА Новости

Перуанец по имени Ленин захотел помешать Гитлеру стать мэром

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Перу на пост мэра города Юнгар баллотируется кандидат по имени Гитлер Альба Санчес. Это вызвало возмущение со стороны его соотечественника Ленина Владимира Родригеса Вальверде, сообщает перуанское радио RPP.

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Родригес Вальверде обратился в избирательные органы с требованием отказать Гитлеру в регистрации на должность мэра.

Политик заявил, что не знает о существовании этого человека и считает, что Ленина Владимира Родригеса Вальверде используют противники, продвигающие другого кандидата.

Гитлер Альба Санчес представляет правую партию «Мы — Перу». В 2011—2014 годах он уже занимал пост мэра Юнгара от центристской партии «Возможности Перу».

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«Я хороший Гитлер», — сказал Альба Санчес.

Кандидат признался, что ранее неоднократно сталкивался с дискриминацией из-за своего имени и собирался его поменять. Однако впоследствии он передумал, чтобы не обидеть отца.

«Конечно, мой папа назвал меня так, потому что имя звучало экзотически. Он не знал историю Гитлера», — добавил политик.

В Перу объявился свой Гитлер
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