Родригес Вальверде обратился в избирательные органы с требованием отказать Гитлеру в регистрации на должность мэра.

Политик заявил, что не знает о существовании этого человека и считает, что Ленина Владимира Родригеса Вальверде используют противники, продвигающие другого кандидата.

Гитлер Альба Санчес представляет правую партию «Мы — Перу». В 2011—2014 годах он уже занимал пост мэра Юнгара от центристской партии «Возможности Перу».

Читайте также Сокровище Гитлера нашли на дне озера в Австрии

«Я хороший Гитлер», — сказал Альба Санчес.

Кандидат признался, что ранее неоднократно сталкивался с дискриминацией из-за своего имени и собирался его поменять. Однако впоследствии он передумал, чтобы не обидеть отца.