Китай призвал США отменить санкции из-за российского оружия

Источник: РИА "Новости"

В МИД Китая подчеркнули, что подобные действия Вашингтона серьезно подрывают отношения между странами, в том числе военные связи, и нарушают нормы международного права, передает AFP. В министерстве заверили, что российско-китайское сотрудничество осуществляется в соответствии с нормами международного права и не направлено против третьих стран.

20 сентября США в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») ввели санкции против китайского Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Причиной введения ограничительных мер стала закупка десяти истребителей компании «Сухой» и нескольких систем С-400.

Всего в черном списке США 72 человека и компании, связанных со сферами обороны и разведки России. 33 из них были добавлены 20 сентября, решение было принято после подписания президентом Дональдом Трампом указа об ужесточении контроля за американскими санкциями в отношении России, который наделяет Минюст и Госдеп дополнительными полномочиями.

Напомним, в августе в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Вашингтон полностью запретил продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения, и кроме того, ввел ряд финансовых ограничений. Второй пакет санкций ожидается в ноябре. Госдеп США обещает, что он будет «очень жестким».