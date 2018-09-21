«Брексит» оставит британцев без сыра, вина и футболистов
Saxo Bank в ироничной форме описал последствия выхода Британии из ЕС.
Saxo Bank в ироничной форме описал последствия выхода Британии из ЕС.
Аналитики датского Saxo Bank исследовали возможные последствия для Великобритании «жесткого» «Брексита» — то есть выхода из ЕС без предварительного заключения двусторонних торговых, таможенных и других договоров. Эксперты предполагают, что британцы больше потеряют, чем приобретут.
Автор исследования, старший аналитик Saxo Bank Клэр Маккарти считает, что «британское правительство разрывается на части
По мнению Saxo Bank, больше всего могут пострадать любители сыра. Британии придется вернуться к правилам ВТО, а это предполагает большие акцизные сборы для широкого ряда продовольственных товаров. Поскольку Великобритания импортирует свыше 60% сыра, в случае жесткого «Брексита» акциз может достигать 74%, считает Saxo Bank.
Британским любителям французской и итальянской кухни придется несладко. Ведь розничные цены на вино могут вырасти на 22%
Британский автопром, который еще в 1960−70-х годах обслуживал чуть не полмира, сейчас, как известно, уже не тот. Великобритания экспортирует в ЕС около 56% сделанных в стране автомобилей, при этом 82% автомобилей на британских дорогах импортированы с континента. Таможенная ставка ВТО на автомобили составляет 10%, поэтому, по подсчетам экспертов датского банка, импортируемые в Британию автомобили станут дороже для покупателя как минимум на 10%.
Сев на велосипед и захватив денег на пару бутылок сидра, британцы отправятся в выходной на ближайший стадион, чтобы хоть там развеять свою тоску. Однако на стадионе их тоска может лишь усилиться — ведь в случае жесткого «Брексита» правила ЕС, разрешающие футбольным клубам набирать молодых игроков откуда угодно из Европы, теперь не будут распространяться на Великобританию. Как отмечают аналитики Saxo Bank, такие восходящие звезды, как Икер Посо из Manchester City, Хосе Гарридо из Fulham и Димитри Си из Aston Villa, могут оказаться последней волной молодых талантливых игроков с континента.
Туристические поездки на континент также могут привести к неожиданным последствиям для жителей острова. Выход из ЕС означает также выход из единого рынка авиаперевозок. Без отдельного, предварительно заключенного договора большинство рейсов как в Великобританию, так и из нее будут задерживаться на земле. Действующий сейчас режим, помимо того что управляет рейсами между Великобританией и ЕС, также распространяется на двусторонние соглашения о воздушном сообщении с третьими странами. «Не будет разрешений, не будет и полетов. Вот и отправляйтесь теперь в Ливерпуль», — иронизируют в Saxo Bank.
Даже если британцам удастся
Сейчас неотложная медицинская помощь в ЕС бесплатна для граждан всех стран—членов союза. Если после «Брексита» гражданам Великобритании понадобится срочная помощь врачей в Европе, у них должны быть «либо очень глубокие карманы, либо очень хорошая страховка». «А она вряд ли обойдется вам дешево. Так что берегите себя за проливом», — подводит итог Saxo Bank.
Алена Миклашевская, Евгений Хвостик