«Брексит» оставит британцев без сыра, вина и футболистов

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Аналитики датского Saxo Bank исследовали возможные последствия для Великобритании «жесткого» «Брексита» — то есть выхода из ЕС без предварительного заключения двусторонних торговых, таможенных и других договоров. Эксперты предполагают, что британцы больше потеряют, чем приобретут.

Автор исследования, старший аналитик Saxo Bank Клэр Маккарти считает, что «британское правительство разрывается на части из-за своей очевидной неспособности совместить условия выхода из ЕС так, чтобы удовлетворить и Брюссель, и сторонников “Брексита”». «Это означает, что перспективы жесткого “Брексита” растут с каждым днем», — уверена она. Именно поэтому аналитики банка считают, что подобный сценарий приведет к огромным проблемам, которые не ограничатся только лишь политикой и макроэкономикой. Последствия жесткого «Брексита» почувствуют на себе все британцы и практически в каждом месте — от супермаркета до футбольного поля — поскольку выход из ЕС без предварительных торговых, таможенных и других договоренностей приведет к росту акцизов и цен на товары широкого потребления и даже медицинское обслуживание.

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По мнению Saxo Bank, больше всего могут пострадать любители сыра. Британии придется вернуться к правилам ВТО, а это предполагает большие акцизные сборы для широкого ряда продовольственных товаров. Поскольку Великобритания импортирует свыше 60% сыра, в случае жесткого «Брексита» акциз может достигать 74%, считает Saxo Bank.

В связи с этим аналитики советуют британцам уже сейчас попробовать заменить моцареллу в пицце переработанной пастообразной массой и узнать, какой у нее будет после этого вкус.

Британским любителям французской и итальянской кухни придется несладко. Ведь розничные цены на вино могут вырасти на 22% из-за сочетания более высоких акцизных сборов и транспортных издержек, а также ослабления фунта стерлингов.

Более высокие цены приведут к сокращению потребления, да и выбор вин будет намного меньше. «Кому-нибудь налить сидра?» — задаются вопросом аналитики банка.

Британский автопром, который еще в 1960−70-х годах обслуживал чуть не полмира, сейчас, как известно, уже не тот. Великобритания экспортирует в ЕС около 56% сделанных в стране автомобилей, при этом 82% автомобилей на британских дорогах импортированы с континента. Таможенная ставка ВТО на автомобили составляет 10%, поэтому, по подсчетам экспертов датского банка, импортируемые в Британию автомобили станут дороже для покупателя как минимум на 10%.

«Так что все пересаживаемся на велосипеды!» — призывает Saxo Bank жителей Великобритании.

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Сев на велосипед и захватив денег на пару бутылок сидра, британцы отправятся в выходной на ближайший стадион, чтобы хоть там развеять свою тоску. Однако на стадионе их тоска может лишь усилиться — ведь в случае жесткого «Брексита» правила ЕС, разрешающие футбольным клубам набирать молодых игроков откуда угодно из Европы, теперь не будут распространяться на Великобританию. Как отмечают аналитики Saxo Bank, такие восходящие звезды, как Икер Посо из Manchester City, Хосе Гарридо из Fulham и Димитри Си из Aston Villa, могут оказаться последней волной молодых талантливых игроков с континента.

Туристические поездки на континент также могут привести к неожиданным последствиям для жителей острова. Выход из ЕС означает также выход из единого рынка авиаперевозок. Без отдельного, предварительно заключенного договора большинство рейсов как в Великобританию, так и из нее будут задерживаться на земле. Действующий сейчас режим, помимо того что управляет рейсами между Великобританией и ЕС, также распространяется на двусторонние соглашения о воздушном сообщении с третьими странами. «Не будет разрешений, не будет и полетов. Вот и отправляйтесь теперь в Ливерпуль», — иронизируют в Saxo Bank.

Даже если британцам удастся как-то выбраться с острова, на континенте их может ждать неприятный сюрприз.

«Если вам удастся как-то добраться до курорта во Французских Альпах, то постарайтесь не сломать себе там ногу», — предостерегают аналитики банка.

Сейчас неотложная медицинская помощь в ЕС бесплатна для граждан всех стран—членов союза. Если после «Брексита» гражданам Великобритании понадобится срочная помощь врачей в Европе, у них должны быть «либо очень глубокие карманы, либо очень хорошая страховка». «А она вряд ли обойдется вам дешево. Так что берегите себя за проливом», — подводит итог Saxo Bank.

Алена Миклашевская, Евгений Хвостик

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