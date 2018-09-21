Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Гость из будущего» предупредил о третьей мировой
Отравление россиянки в Солсбери оказалось инсценировкой - ВВС
Мария Порошина рассекретила отца пятого ребенка
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
«Захлебнулись»: Порошенко о «российском наступлении» в Донбассе
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Андрейченко стала четвертой, кто раскрыл свой «Секрет на миллион»
Погибли потому что боролись: что случилось с Ту160
Евгений Петросян пришел на шоу Андрея Малахова
Лобода, Пугачева, Собчак и другие на премьере «Кислоты»
«Всех алкоголиков ждет одна участь». Хабиб — о Макгрегоре
Макларен высказался об отказе WADA «подчинить Россию»
Песков ответил на новость о нежелании Путина говорить с Асадом
Кремль отреагировал на запреты США
Toyota представила самый дорогой Land Cruiser 200
BMW подразнила фотографией новой «трешки»
Отравление россиянки в Солсбери оказалось инсценировкой - ВВС
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
17:54 (мск), источник: Интерфакс

Кремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерику

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — В Кремле назвали очередные санкции США в отношении РФ проявлением недобросовестной конкуренции, фактором, мешающим нормализации двусторонних отношений.

Наверх
Источник: Пресс-служба Президента России

«Это не новые санкции, они были заранее анонсированы, поэтому было время проанализировать угрозы и минимизировать определенные риски, которые несомненно возникают в связи с этими действиями Вашингтона», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал санкции «враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, конечно, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям».

«В этих санкциях можно усмотреть два фактора: первый — это недобросовестная, нечестная конкуренция, попытка нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, «продукция российского ВПК не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна».

Второй фактор — это продолжающаяся санкционная истерика в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению. Она продолжает доминировать у наших американских коллег и не дает возможности трезво оценивать перспективы двусторонних отношений.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ 
Новость
Путин заявил, что знает Пригожина, обвиняемого в США по делу о выборах

Указ Трампа

Президент США Дональд Трамп в четверг оповестил Конгресс о подписании указа, дающего дополнительные возможности для имплементации действующих против России ограничительных мер. Трамп отметил, что разрешил министру финансов США Стивену Мнучину в координации с госсекретарем Майком Помпео принимать меры, нацеленные на соблюдение санкционного режима в рамках действующего законодательства.

Новое расширение санкционных списков

Спустя несколько часов после того, как стало известно о новом исполнительном распоряжении Трампа, глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил о новом расширении санкционных списков — в них вошли 27 физических лиц и шесть юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями.

По данным госдепа, в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

Так, три юридических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ. Это «Частная военная компания Вагнера» (неофициальное вооруженное формирование не является юридическим лицом), ООО «Оборонлогистика», ОАО «КнААПО» (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина).

В списке, связанном с разведслужбами, три юридических и 27 физических лиц, включая руководителя ГРУ Игоря Коробова, заместителя начальника ГРУ Сергея Гизунова, бизнесмена Евгения Пригожина. Также в списке оказались Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев.

Кроме того, в него включили «Агентство интернет-исследований», которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера, и сотрудников этой структуры. Среди них Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Эти лица уже были внесены в санкционный список Минфина США за «вмешательство в выборы США 2016 года и вредоносные кибератаки».

Кроме того, в нем также оказались компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг».

Китай

Минфин США также ввел ограничения в отношении отдела развития техники Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу, впервые применив, таким образом, вторичные санкции.

В госдепе США уточняют, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских систем С-400, а также самолетов Су-35.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Кремль: в Вашингтоне доминирует санкционная истерика
Во время загрузки произошла ошибка.
18:27 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Новые санкции США»
Арендодателей выманивают из тени. Как о них узнает налоговая?
Закончено дело о крупных хищениях в санаториях МВД
Австралийка изобрела новый способ паковать чемоданы
СМИ рассказали об аресте Петрова и Боширова в Нидерландах
Знаменитый голливудский актер прогулялся по Москве (фото)
Источник представил израильскую версию инцидента со сбитым Ил-20
Спорт
Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в матче ЛЕ Московский «Спартак» с гостевого поражения от венского «Рапида» начал выступление в футбольной Лиге Европы
Hi-Tech
США обеспокоены «божественным» оружием России Что так напугало Америку?
Авто
В России ликвидирована организация «СтопХам» Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам», в ближайшее время его исключат из Единого государственного реестра юридических лиц
Кино
Прилучный с женой, Безрукова и Нагиев на премьере «Непрощенного» Дмитрий Нагиев вместе с коллегами представил картину первым зрителям, среди которых были главные звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Пять городов, жить в которых год от года становится все комфортней
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Дети
Мария Порошина рассекретила отца пятого ребенка Актриса решила расставить все точки над i
Леди
Халату бой: какую одежду носить дома Почему ты стараешься красиво выглядеть при посторонних людях и совсем не задумываешься о том, как тебя видят твои родные?
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь