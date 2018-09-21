Кремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерику

Источник: Пресс-служба Президента России

«Это не новые санкции, они были заранее анонсированы, поэтому было время проанализировать угрозы и минимизировать определенные риски, которые несомненно возникают в связи с этими действиями Вашингтона», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал санкции «враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, конечно, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям».

«В этих санкциях можно усмотреть два фактора: первый — это недобросовестная, нечестная конкуренция, попытка нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, «продукция российского ВПК не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна».

Второй фактор — это продолжающаяся санкционная истерика в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению. Она продолжает доминировать у наших американских коллег и не дает возможности трезво оценивать перспективы двусторонних отношений. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Указ Трампа

Президент США Дональд Трамп в четверг оповестил Конгресс о подписании указа, дающего дополнительные возможности для имплементации действующих против России ограничительных мер. Трамп отметил, что разрешил министру финансов США Стивену Мнучину в координации с госсекретарем Майком Помпео принимать меры, нацеленные на соблюдение санкционного режима в рамках действующего законодательства.

Новое расширение санкционных списков

Спустя несколько часов после того, как стало известно о новом исполнительном распоряжении Трампа, глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил о новом расширении санкционных списков — в них вошли 27 физических лиц и шесть юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями.

По данным госдепа, в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

Так, три юридических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ. Это «Частная военная компания Вагнера» (неофициальное вооруженное формирование не является юридическим лицом), ООО «Оборонлогистика», ОАО «КнААПО» (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина).

В списке, связанном с разведслужбами, три юридических и 27 физических лиц, включая руководителя ГРУ Игоря Коробова, заместителя начальника ГРУ Сергея Гизунова, бизнесмена Евгения Пригожина. Также в списке оказались Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев.

Кроме того, в него включили «Агентство интернет-исследований», которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера, и сотрудников этой структуры. Среди них Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Эти лица уже были внесены в санкционный список Минфина США за «вмешательство в выборы США 2016 года и вредоносные кибератаки».

Кроме того, в нем также оказались компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг».

Минфин США также ввел ограничения в отношении отдела развития техники Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу, впервые применив, таким образом, вторичные санкции.

В госдепе США уточняют, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских систем С-400, а также самолетов Су-35.