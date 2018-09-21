Эксперт рассказал, что означал жест Меркель в Зальцбурге
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, проигнорировав приветствие
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, проигнорировав приветствие
Британские СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прошла мимо
«Это сигнал выражения неудовольствия. А по какому вопросу — всем понято. Переговоры по Brexit», — считает Орджоникидзе.
По его словам, как оскорбление этот жест расценить нельзя.
«Это значит — я недовольна. Оскорблением бы это было в том случае, если бы Мэй подошла, а та отвернулась спиной и отошла. Меркель все эти тонкости протокола знает, она уже много лет является канцлером и гораздо опытнее Мэй. Наверняка это было продумано. Это не могло было быть импульсивным жестом. Она просто хотела показать, что недовольна», — подчеркнул Орджоникидзе.
Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов Лондона и Брюсселя: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений.