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15:55 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказал, что означал жест Меркель в Зальцбурге

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, проигнорировав приветствие премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на полях неформального саммита ЕС в Зальцбурге, показала ей свое неудовольствие ситуацией с переговорами по Brexit, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

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Источник: РИА Новости

Британские СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прошла мимо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, когда та улыбнулась ей на полях неформального саммита ЕС в Зальцбурге и подалась вперед, чтобы поздороваться.

«Это сигнал выражения неудовольствия. А по какому вопросу — всем понято. Переговоры по Brexit», — считает Орджоникидзе.

По его словам, как оскорбление этот жест расценить нельзя.

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«Это значит — я недовольна. Оскорблением бы это было в том случае, если бы Мэй подошла, а та отвернулась спиной и отошла. Меркель все эти тонкости протокола знает, она уже много лет является канцлером и гораздо опытнее Мэй. Наверняка это было продумано. Это не могло было быть импульсивным жестом. Она просто хотела показать, что недовольна», — подчеркнул Орджоникидзе.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов Лондона и Брюсселя: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений.

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