Источник представил израильскую версию инцидента со сбитым Ил-20

Источник: РИА Новости

Беспорядочный огонь с земли при отражении израильского авианалета израильтяне называют основной причиной трагедии и отрицают свою причастность к ней.

«Свыше 20 сирийских зенитных ракет были выпущены, когда все наши самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве и готовились к посадке», — сказал источник на брифинге.

Он добавил, что Ил-20, по данным Тель-Авива, находился далеко от зоны проведения израильской операции и назвал действия ПВО Сирии «неразумными и непрофессиональными».

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.