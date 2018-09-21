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16:32 (мск), источник: РИА Новости

Источник представил израильскую версию инцидента со сбитым Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен — РИА Новости. Израильские военные привезли в Москву данные, согласно которым сирийские зенитчики в ночь, когда был сбит российский Ил-20, выпустили свыше 20 ракет, когда самолеты еврейского государства уже заходили на посадку на свои базы, заявил высокопоставленный источник в израильской армии.

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Источник: РИА Новости

Беспорядочный огонь с земли при отражении израильского авианалета израильтяне называют основной причиной трагедии и отрицают свою причастность к ней.

«Свыше 20 сирийских зенитных ракет были выпущены, когда все наши самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве и готовились к посадке», — сказал источник на брифинге.

Он добавил, что Ил-20, по данным Тель-Авива, находился далеко от зоны проведения израильской операции и назвал действия ПВО Сирии «неразумными и непрофессиональными».

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин в ходе встречи с российскими военными в Москве передал РФ информацию об инциденте, в результате которого был сбит Ил-20.

Эксперты: крушение Ил-20 и ситуация в Сирии
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19 сентября© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»
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