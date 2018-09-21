Виктор Зимин снялся с выборов главы Хакасии

Источник: Пресс-служба правительства Республики Хакасия

«Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья», — сказал собеседник агентства. Предполагалось, что во втором туре будут участвовать господин Зимин и Валентин Коновалов — первый секретарь регионального отделения КПРФ.

В ЦИК России информацию о снятии Виктора Зимина с выборов подтвердили. Второй тур пройдет через две недели, в нем примут участие господин Коновалов и занявший третье место в первом туре Андрей Филягин — лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», сообщает «РИА Новости».

Напомним, 9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: господин Зимин, господин Филягин, Валентин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения «Партии роста».