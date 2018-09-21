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19:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Виктор Зимин снялся с выборов главы Хакасии

Кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии, которые должны были пройти в воскресенье, 23 сентября, сообщил «Интерфаксу» источник в избирательной комиссии республики.

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Источник: Пресс-служба правительства Республики Хакасия

«Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья», — сказал собеседник агентства. Предполагалось, что во втором туре будут участвовать господин Зимин и Валентин Коновалов — первый секретарь регионального отделения КПРФ.

В ЦИК России информацию о снятии Виктора Зимина с выборов подтвердили. Второй тур пройдет через две недели, в нем примут участие господин Коновалов и занявший третье место в первом туре Андрей Филягин — лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», сообщает «РИА Новости».

Напомним, 9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: господин Зимин, господин Филягин, Валентин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения «Партии роста».

Господин Коновалов обошел Виктора Зимина, набрав 44,81%. За господина Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Андрей Филягин с 11,23% голосов, на четвертом — господин Мяхар с 6,61%.

Выборы в Хакасии: понадобится второй тур
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