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21:33 (мск), источник: Известия

Замминистра транспорта уйдет в отставку и займется пением

Заместитель министра транспорта России Алан Лушников покинет свой пост. По его словам, соответствующее предложение уже внесено председателем правительства Дмитрием Медведевым, но пока не подписано.

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Источник: РИА "Новости"

После ухода из Минтранса чиновник намерен сосредоточиться на своей музыкальной карьере, сообщает РБК. Лушников не уточнил, кто займет его место, так как, по его словам, не имеет права это комментировать.

Замминистра транспорта является фронтменом рок-группы Ctrlband. Первый концерт обновленного состава коллектива состоялся в апреле.

По информации на сайте Минтранса, Лушников занимал должность замминистра с февраля 2017 года. До этого он пять лет был помощником вице-премьера Аркадия Дворковича.

В марте стало известно, что экс-президент США Барак Обама намерен оправился на остров Тетироа во Французской Полинезии и заняться там написанием мемуаров. Его супруга Мишель также планирует написать книгу воспоминаний. Супруги сообщили, что продадут права на оба текста за $60 млн. Публикацией займется издательский дом Penguin Random House.

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