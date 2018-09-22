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02:57 (мск), источник: Коммерсантъ

В распоряжении SANA оказалась запись съемок «инсценировки химатаки в Идлибе»

Сирийское агентство SANA опубликовало предполагаемое видео инсценировок химатаки в сирийской провинции Идлиб.

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Спустя некоторое время видео стало недоступно на Youtube, из новости оно также было удалено.

В пятиминутном ролике представлены несколько «версий» произошедшего, причем, отмечается, что в кадре одни и те же люди предстают в разных качествах. В начале видео на земле лежит мужчина — якобы жертва химатаки — позже его переносят на носилках в машину скорой помощи, в других же эпизодах этот человек уже выступает в роли парамедика и поливает водой пострадавших.

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Агентство утверждает, что оказавшиеся в его распоряжении кадры, доказывают постановочный характер записи. По мнению SANA, эти фрагменты являются дублями съемок, сделанными для подготовки инсценировки, которая спровоцирует удары коалиции во главе с США по сирийской армии.

Ранее МИД России заявил о доставке боевиками зарина в госпиталь Идлиба. До этого российские ведомства уже сообщали о подготовке в Сирии провокации с химоружием. По данным ведомств, в сирийскую провинцию Идлиб доставили восемь емкостей с хлором, туда же прибыла «группа подготовленных боевиков».

На прошлой неделе президенты России и Турции в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в провинции Идлиб. Контролировать ее будут подвижные патрульные группы турецких подразделений и военная полиция России.

20 сентября арабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» опубликовала документ, который, как утверждает издание, является текстом «Меморандума по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб».

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