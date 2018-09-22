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02:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Унизительную позу главы Польши на фотографии с Трампом сочли оскорблением нации

Президента Польши Анджея Дуду высмеяли за унизительную позу на совместной фотографии с американским коллегой Дональдом Трампом во время подписания договора о стратегическом сотрудничестве.

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Поводом для насмешек стала публикация этого снимка менеджером по социальным сетям Ивана Шило (Іван Шыла) в Facebook с подписью «слева — президент Польши». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

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Польский телеканал Belsat уволил сотрудника, опубликовавшего запись, без объяснения причин. «Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа. Может, я когда-нибудь напишу обо всем этом подробнее. Может, нет. Но ситуация — дно», — прокомментировал журналист.

После этого фотография набрала вирусную популярность, и поляки принялись высмеивать своего лидера за неудачно выбранную позу для снимка.

Его обвинили в том, что он унизил себя и страну, склонившись над столом американского президента. В пример они приводили церемонию подписания меморандума между Трампом и Ким Чен Ыном, на которой оба лидера сидели за столом.

Пользователь Laksiej Lavončyk предложил поменять местами президентов на фотографии, добавив, что тогда бы у smm-щика проблем не было.

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В соседней Белоруссии, откуда родом Шило, предложили устроить флешмоб, где граждане повторяли бы позы лидеров стран.

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19 сентября лидеры США и Польши подписали совместное заявление о противостоянии «агрессивному поведению России». Они назвали Россию наиболее актуальной общей угрозой наряду с терроризмом и распространением оружия массового поражения.

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