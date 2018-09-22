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11:21 (мск), источник: Газета.Ру

Киев раскрыл детали западного проекта мира в Донбассе

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, какой, по мнению Киева и западных партнеров, должна быть миротворческая миссия в Донбассе. Деталями он поделился в эфире Радио НВ, сообщает УНИАН.

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Источник: РИА "Новости"

Климкин заявил, что план предусматривает наличие в Донбассе военных, полицейских и международной администрации, причем два последних пункта он назвал «мегапринципиальными».

По его словам, проект резолюции по миротворцам в Донбассе должен быть общим от Украины и ее западных партнеров, отметив, что такое проект был подготовлен «очень давно».

Украинские министр добавил, что миротворческая операция должна быть последовательной.

«Но по определению, это не могут быть миротворцы, которые охраняют только миссию СММ… Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения… Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — сказал Климкин.

Ранее на Украине назвали бесперспективной идею введения миротворцев в Донбасс.

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