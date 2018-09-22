Киев раскрыл детали западного проекта мира в Донбассе

По его словам, проект резолюции по миротворцам в Донбассе должен быть общим от Украины и ее западных партнеров, отметив, что такое проект был подготовлен «очень давно».

«Но по определению, это не могут быть миротворцы, которые охраняют только миссию СММ… Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения… Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — сказал Климкин.