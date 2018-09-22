Президент Ирана пригрозил Трампу судьбой Саддама Хусейна

Источник: Reuters

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от своей ракетной программы несмотря на давление США, сообщает Reuters.

«Иран не намерен отказываться от средств обороны, в том числе и от ракет, которые так злят американцев», — заявил иранский лидер.

Роухани добавил, что если Дональд Трамп продолжит действовать в своей сегодняшней манере, то его ждет судьба президента Ирака Саддама Хусейна, который был свергнут после вторжения США в страну в начале 2000-х и казнен по приговору иракского суда.