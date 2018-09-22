Президент Ирана пригрозил Трампу судьбой Саддама Хусейна
По мнению Хасана Роухани, действующая политика американского президента может иметь серьезные последствия для него самого.
По мнению Хасана Роухани, действующая политика американского президента может иметь серьезные последствия для него самого.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от своей ракетной программы несмотря на давление США, сообщает Reuters.
«Иран не намерен отказываться от средств обороны, в том числе и от ракет, которые так злят американцев», — заявил иранский лидер.
Роухани добавил, что если Дональд Трамп продолжит действовать в своей сегодняшней манере, то его ждет судьба президента Ирака Саддама Хусейна, который был свергнут после вторжения США в страну в начале 2000-х и казнен по приговору иракского суда.
Роухани в этой связи напомнил о событиях