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15:26 (мск), источник: BFM.ru

Президент Ирана пригрозил Трампу судьбой Саддама Хусейна

По мнению Хасана Роухани, действующая политика американского президента может иметь серьезные последствия для него самого.

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Источник: Reuters

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от своей ракетной программы несмотря на давление США, сообщает Reuters.

«Иран не намерен отказываться от средств обороны, в том числе и от ракет, которые так злят американцев», — заявил иранский лидер.

Роухани добавил, что если Дональд Трамп продолжит действовать в своей сегодняшней манере, то его ждет судьба президента Ирака Саддама Хусейна, который был свергнут после вторжения США в страну в начале 2000-х и казнен по приговору иракского суда.

Роухани в этой связи напомнил о событиях ирано-иракской войны 1980−1988 годов, в результате которой армия Ирака понесла большие потери, а национальная экономика этой страны столкнулась с серьезными проблемами, следствием чего стали попытка захватить соседний Кувейт и последующий разгром иракской армии.

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