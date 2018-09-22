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13:49 (мск), источник: Интерфакс

Правозащитники обвинили кандидата от ЛДПР в незаконной агитации в Хабаровском крае

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Ассоциации российских некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» получила сигналы о нарушении кандидатом от ЛДПР Сергеем Фургалом запрета на агитацию в «день тишины» накануне второго тура выборов губернатора Хабаровского края, сообщил сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.

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«Сегодня утром (по московскому времени — ИФ) поступила информация о том, что в Хабаровске распространяются агитационные материалы кандидата от ЛДПР в виде печатной продукции, листовок, которые размещаются по подъездам, почтовым ящикам жилых домов. По городу ездит автотранспорт с агитационными материалами. Также демонстрируются видеоролики кандидата на рекламных табло и в интернете», — заявил Брод в субботу «Интерфаксу».

«В связи с этим в целях проведения проверки соблюдения законодательства нами подготовлено обращение председателю краевой избирательной комиссии и прокурору края. Мы считаем, что сигналы о происходящем — нехороший симптом в преддверие дня голосования. Если такие методы опробованы в “день тишины”, не исключаю, что и в день голосования штаб (кандидата — ИФ) может использовать подобные методы», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, «Гражданский контроль» простит избирательную комиссию Хабаровского края и краевого прокурора оперативно прореагировать и пресечь незаконную агитацию.

Брод сообщил, что в день голосования ассоциация будет контактировать в постоянном режиме с общественными организациями в разных населенных пунктах и наблюдать за проведением голосования и подсчетом голосов.

В Хабаровском крае действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», и депутат Госдумы от ЛДПР Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов — по 36%. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября.

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