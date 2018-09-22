Правозащитники обвинили кандидата от ЛДПР в незаконной агитации в Хабаровском крае

«Сегодня утром (по московскому времени — ИФ) поступила информация о том, что в Хабаровске распространяются агитационные материалы кандидата от ЛДПР в виде печатной продукции, листовок, которые размещаются по подъездам, почтовым ящикам жилых домов. По городу ездит автотранспорт с агитационными материалами. Также демонстрируются видеоролики кандидата на рекламных табло и в интернете», — заявил Брод в субботу «Интерфаксу».

«В связи с этим в целях проведения проверки соблюдения законодательства нами подготовлено обращение председателю краевой избирательной комиссии и прокурору края. Мы считаем, что сигналы о происходящем — нехороший симптом в преддверие дня голосования. Если такие методы опробованы в “день тишины”, не исключаю, что и в день голосования штаб (кандидата — ИФ) может использовать подобные методы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «Гражданский контроль» простит избирательную комиссию Хабаровского края и краевого прокурора оперативно прореагировать и пресечь незаконную агитацию.

Брод сообщил, что в день голосования ассоциация будет контактировать в постоянном режиме с общественными организациями в разных населенных пунктах и наблюдать за проведением голосования и подсчетом голосов.