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15:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко назвал переговоры с Путиным тяжелыми, но результативными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал свои переговоры в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

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Источник: РИА "Новости"

«Основная часть переговоров была один на один с президентом России. Переговоры длились шесть часов, даже больше. И, если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — заявил президент Белоруссии (цитата по агентству «Белта»).

Лукашенко добавил, что Россия и Белоруссия пришли к полному пониманию по вопросам взаимных поставок сельхозпродукции и в течение следующей недели разработают соответствующий план. «Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции», — сообщил он.

Также президенты двух стран выработали два варианта решения вопросов с «перетаможкой» нефти и поставкой темных нефтепродуктов из России. Теперь, как заявил господин Лукашенко, предстоит выбрать из них наиболее подходящий. Кроме того, главы России и Белоруссии «достигли полного взаимопонимания» в вопросах развития промышленной кооперации, сообщил Александр Лукашенко.

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На встрече обсуждались и вопросы политического взаимодействия в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, и дальнейшее строительство Союзного государства, а также украинская тематика. Эти вопросы, как сказал господин Лукашенко, были обсуждены в позитивном ключе.

Переговоры между российским и белорусским президентами прошли в Сочи 21 сентября.

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