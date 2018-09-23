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00:31 (мск), источник: Интерфакс

Россия сможет построить «Северный поток-2» в случае отказа партнеров

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Россия располагает возможностью самостоятельно построить газопровод «Северный поток-2» в случае санкций со стороны США против участников проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится», — сказал Песков РБК, отвечая на вопрос, действительно ли президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пообещал, что Россия полностью профинансирует «Северный поток-2», если США введут санкции против проекта.

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В субботу немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент РФ В. Путин в ходе встречи с Меркель в Мезеберге 18 августа заявил о готовности российской стороны полностью финансировать сооружение газопровода «Северный поток-2» в том случае, если США введут санкции против участников консорциума.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями — Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

Между тем, как сообщалось, президент США Дональд Трамп в минувший вторник заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».

«Мы не рассматриваем такую возможность», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, будут ли введены санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства газопровода.

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