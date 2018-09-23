СМИ узнали о подготовке командой Мэй досрочных парламентских выборов
Команда
Команда
Как пишет 22 сентября газета Sunday Time со ссылкой на двух приближенных премьера, целью выборов является заручиться поддержкой позиции Мэй по Brexit и сохранить за политиком пост
Толчком к их подготовке стал неформальный саммит ЕС в Зальцбурге. По данным издания, политики решили снизить внутреннюю оппозицию
Ранее СМИ неоднократно сообщали о желании депутатов Консервативной партии отправить действующего
20 сентября сообщалось, что депутаты хотят предложить премьеру покинуть свой пост вскоре после истечения срока реализации Brexit. Политики уже подготовили список из 27 кандидатов на пост британского премьера.
Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся в 2016 году. За проведение Brexit проголосовали 51,9% граждан.
Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.