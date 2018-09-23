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04:09 (мск), источник: Известия

СМИ узнали о подготовке командой Мэй досрочных парламентских выборов

Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй начала подготовку к проведению досрочных парламентских выборов, намеченных на ноябрь.

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Источник: AP 2018

Как пишет 22 сентября газета Sunday Time со ссылкой на двух приближенных премьера, целью выборов является заручиться поддержкой позиции Мэй по Brexit и сохранить за политиком пост премьер-министра.

Толчком к их подготовке стал неформальный саммит ЕС в Зальцбурге. По данным издания, политики решили снизить внутреннюю оппозицию премьер-министру до выборов. Однако один из приближенных Мэй заявил, что премьер оставит должность летом 2019 года, пишет агентство «РИА Новости».

Ранее СМИ неоднократно сообщали о желании депутатов Консервативной партии отправить действующего премьер-министра в отставку. Однопартийцев Мэй не устраивает ее сценарий Brexit — многие британские политики выступают за более жесткий сценарий выхода королевства из состава Евросоюза, в то время как Мэй пытается сохранить отношения с Брюсселем.

20 сентября сообщалось, что депутаты хотят предложить премьеру покинуть свой пост вскоре после истечения срока реализации Brexit. Политики уже подготовили список из 27 кандидатов на пост британского премьера.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся в 2016 году. За проведение Brexit проголосовали 51,9% граждан.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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