СМИ узнали о подготовке командой Мэй досрочных парламентских выборов

Источник: AP 2018

Как пишет 22 сентября газета Sunday Time со ссылкой на двух приближенных премьера, целью выборов является заручиться поддержкой позиции Мэй по Brexit и сохранить за политиком пост премьер-министра.

Толчком к их подготовке стал неформальный саммит ЕС в Зальцбурге. По данным издания, политики решили снизить внутреннюю оппозицию премьер-министру до выборов. Однако один из приближенных Мэй заявил, что премьер оставит должность летом 2019 года, пишет агентство «РИА Новости».

Ранее СМИ неоднократно сообщали о желании депутатов Консервативной партии отправить действующего премьер-министра в отставку. Однопартийцев Мэй не устраивает ее сценарий Brexit — многие британские политики выступают за более жесткий сценарий выхода королевства из состава Евросоюза, в то время как Мэй пытается сохранить отношения с Брюсселем.

20 сентября сообщалось, что депутаты хотят предложить премьеру покинуть свой пост вскоре после истечения срока реализации Brexit. Политики уже подготовили список из 27 кандидатов на пост британского премьера.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся в 2016 году. За проведение Brexit проголосовали 51,9% граждан.