Россия объяснила обвинения в адрес Израиля из-за сбитого Ил-20
Представители ВВС Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно места нанесения удара в Сирии 17 сентября, в результате чего был сбит
Представители ВВС Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно места нанесения удара в Сирии 17 сентября, в результате чего был сбит
По его словам, израильская сторона изначально проинформировала, что удары планируется нанести по цели на севере Сирии, однако в действительности атака была проведена в районе западной провинции Латакия.
«Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район», — сказал Конашенков, отметив, что Россия была оповещена об ударе одновременно с его началом.
«Не было указано и местонахождение израильских [истребителей] F-16», — добавил генерал.
«Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты», — подчеркнул представитель Минобороны.