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11:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия объяснила обвинения в адрес Израиля из-за сбитого Ил-20

Представители ВВС Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно места нанесения удара в Сирии 17 сентября, в результате чего был сбит самолет-разведчик Ил-20. Об этом журналистам на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

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По его словам, израильская сторона изначально проинформировала, что удары планируется нанести по цели на севере Сирии, однако в действительности атака была проведена в районе западной провинции Латакия.

«Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район», — сказал Конашенков, отметив, что Россия была оповещена об ударе одновременно с его началом.

«Не было указано и местонахождение израильских [истребителей] F-16», — добавил генерал.

Он также заявил, что израильские F-16 видели российский самолет, находились в одном районе с ним в течение 10 минут и намеренно прикрылись им от зенитных ракет сирийской системы ПВО.

«Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты», — подчеркнул представитель Минобороны.

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