Россия объяснила обвинения в адрес Израиля из-за сбитого Ил-20

По его словам, израильская сторона изначально проинформировала, что удары планируется нанести по цели на севере Сирии, однако в действительности атака была проведена в районе западной провинции Латакия.

«Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район», — сказал Конашенков, отметив, что Россия была оповещена об ударе одновременно с его началом.

«Не было указано и местонахождение израильских [истребителей] F-16», — добавил генерал.

Он также заявил, что израильские F-16 видели российский самолет, находились в одном районе с ним в течение 10 минут и намеренно прикрылись им от зенитных ракет сирийской системы ПВО.