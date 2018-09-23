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12:11 (мск), источник: Коммерсантъ

США могут ужесточить правила выдачи грин-карт

Министерство внутренней безопасности США подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение правил выдачи грин-карт, сообщает Politico. Изменения затронут иммигрантов, уже живущих в стране на законных основаниях, и ударят, в первую очередь, по соискателям с низким достатком.

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Источник: AP 2018

Согласно документу, власти США планируют при рассмотрении заявления на грин-карту учитывать, обращался ли иммигрант за какими-либо мерами социальной поддержки. Получение медицинских услуг по программе Medicaid, талонов на питание или социального жилья может стать «существенным отрицательным фактором». Также у соискателей могут попросить внести залог в размере до $10 тыс.

Как отмечает Politico, ужесточение правил получения грин-карт может заставить миллионы семей с низким достатком выбирать между социальной помощью и гражданством США. Правозащитники опасаются, что новая система ограничит доступ детей к продовольствию и здравоохранению.

В августе Американский союз защиты прав и свобод (ACLU) подал федеральный иск против администрации Дональда Трампа и генерального прокурора Джеффа Сешнса за их решение убрать домашнее насилие и бандитизм из перечня возможных причин предоставления убежища или статуса беженца.

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