США могут ужесточить правила выдачи грин-карт
Министерство внутренней безопасности США подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение правил выдачи
Министерство внутренней безопасности США подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение правил выдачи
Согласно документу, власти США планируют при рассмотрении заявления на
Как отмечает Politico, ужесточение правил получения
В августе Американский союз защиты прав и свобод (ACLU) подал федеральный иск против администрации Дональда Трампа и генерального прокурора Джеффа Сешнса за их решение убрать домашнее насилие и бандитизм из перечня возможных причин предоставления убежища или статуса беженца.