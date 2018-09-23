США могут ужесточить правила выдачи грин-карт

Источник: AP 2018

Согласно документу, власти США планируют при рассмотрении заявления на грин-карту учитывать, обращался ли иммигрант за какими-либо мерами социальной поддержки. Получение медицинских услуг по программе Medicaid, талонов на питание или социального жилья может стать «существенным отрицательным фактором». Также у соискателей могут попросить внести залог в размере до $10 тыс.

Как отмечает Politico, ужесточение правил получения грин-карт может заставить миллионы семей с низким достатком выбирать между социальной помощью и гражданством США. Правозащитники опасаются, что новая система ограничит доступ детей к продовольствию и здравоохранению.