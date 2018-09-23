ЦИК рассказал, как проходят вторые туры в регионах

Источник: РИА Новости

«По сводкам, которые мы имеем и от избирательных комиссий субъектов, и от органов внутренних дел, особых нарушений нет», — сказал Булаев.

Судя по этим сводкам из МВД и избиркомов, «каких-то сверхчрезвычайных ситуаций нет», уточнил он. По его словам, имеют место обычные, характерные для избирательных кампаний регионального уровня ситуации. «Есть какие-то замечания к одному и другому кандидату, есть какие-то недовольства, которые высказывают наблюдатели или члены комиссий с правом совещательного голоса», — пояснил замглавы ЦИК.

Если судить по сообщениям, поступающим на «горячую линию» ЦИК России, выборы пока проходят достаточно спокойно, добавил он.