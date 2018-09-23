ЛДПР отказалась признавать итоги выборов губернатора Хабаровского края

Источник: РИА "Новости"

«В Хабаровском крае, где проходит второй тур выборов губернатора, царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения выборного законодательства. На отдельных участках края, наблюдателей и членов УИК от ЛДПР даже не пускают в здания, где проходит голосование», — говорится в заявлении.

Избирателей обзванивают «нанятые местной властью клеветники, сообщая лживые сведения про ЛДПР, поливая грязью кандидата от нашей партии», утверждает ЛДПР. На участки «гонят» полицию и спортсменов, чтобы они голосовали «под надзором и контролем». «Такие грязные выборы мы никогда не признаем. И твердо надеемся, что по итогам подсчета голосов, второй тур губернаторских выборов выиграет именно ЛДПРовец Сергей Фургал», — написано в заявлении.

После обработки 27,65% протоколов УИК лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал — 67,62% голосов, у действующего губернатора края Вячеслава Шпорта — 29,71% голосов.

Фургал сказал «Ведомостям», что согласно данным их наблюдателей его преимущество на участках «в 2−3 раза»: «Но нам запрещают фотографировать протоколы». По его словам, очень много нарушений: «Голосуют военные. На одном участке поймали человека, который вбрасывал бюллетени — 37 бюллетеней за действующего губернатора. После этого Шпорт заявил, что это провокация против него и краевой избирком отменил выборы». По словам Фургала, такой грязной кампании он в регионе еще не видел.

В Центризбиркоме назвали заявление ЛДПР пиаром. Серьезных нарушений в регионе не зафиксировано, кроме вброса на одном участке, сообщила «Интерфаксу» секретарь ЦИК Майя Гришина в воскресенье.

«В данный момент в Хабаровском крае начался подсчет голосов, и тот процент участков, который ввели в протоколы, не является репрезентативным для оценки. Поэтому непризнание итогов голосования по такому количеству — исключительно пиаровское заявление партии», — сказала Гришина. По единственному факту вброса на 124-м участке оперативно приняты меры по правоохранительной линии, а также по линии избиркома, добавила она.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала радиостанции «Говорит Москва», что ЦИК может рекомендовать отменить выборы в Хабаровском крае, если данные о нарушениях подтвердятся.

«Мы сделали все для того, чтобы этого не произошло, но посмотрим. Посмотрим на основе всех фактов, которые сейчас поступают. Не хотелось бы (отмены) — столько усилий было предпринято, чтобы там все прошло нормально. Сейчас изучаю все факты. Честно говоря, немножко разочарована, хотелось бы, чтобы она (кампания) была более чистая», — сказал Памфилова.

Ранее ЦИК распространил заявление Памфиловой, в котором она призвала председателей и членов участковых и территориальных избирательных комиссий Хабаровского края и Владимирской области не поддаваться давлению и сообщать о таких фактах в ЦИК.

По данным на 18.00 местного времени (11.00 мск), явка составила 42,79%, на выборах проголосовали почти 421 900 избирателей. В первом туре явка на это время составила 31,85%. Голосование в Хабаровском крае завершилось в 13.00 мск (20.00 по местному времени).