Армия Израиля заявила, что ее F-16 не находились рядом с Ил-20 в момент его гибели
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Военные Израиля не несут ответственность за гибель российского
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Военные Израиля не несут ответственность за гибель российского
«Истребители Израиля не прятались за российским самолетом и находились в израильском воздушном пространстве во время крушения самолета», — отмечается в документе.
«Продолжение координации действий (между Израилем и Россией — ИФ) — это интерес обеих сторон с учетом недавних событий в регионе», — говорится в заявлении.
Помимо этого, в израильской армии подчеркивают, что будут и дальше бороться с военным присутствием Ирана в Сирии, несмотря на трагедию с российским Ил-20.
Ранее в Минобороны РФ вновь обвинили Израиль в гибели Ил-20 и назвали преступной халатностью действия израильских ВВС. В частности, в военном ведомстве напомнили, что удары израильских истребителей были нанесены не в северной части Сирии, как сообщил представитель ВВС Израиля, а в районе Латакии, которая является ее западной провинцией. В российском Минобороны заявили, что Израиль очистил зону бедствия российского самолета только через 50 минут после поражения Ил-20 ракетой сирийской ПВО.
Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский
Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он подчеркнул, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.
После инцидента министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что израильские F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского самолета Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении.