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19:01 (мск), источник: РИА Новости

Памфилова рассказала, как прошел подсчет голосов в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Картина подсчета голосов на выборах главы Хабаровского края в настоящий момент выглядит однозначной, несмотря на «беспрецедентный уровень информационного мусора», сопровождающего кампанию, нет нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

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Источник: РИА Новости

«Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным. Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет», — говорится в заявлении Памфиловой, которое распространила пресс-служба ЦИК.

Второй тур выборов губернатора прошел 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата — Шпорт и депутат Госдумы РФ Фургал. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

Согласно последним данным ЦИК, обработано 80,05% протоколов. Фургал набирает 69,65% голосов, у действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта 27,81%.

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