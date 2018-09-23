Памфилова рассказала, как прошел подсчет голосов в Хабаровском крае

«Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным. Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет», — говорится в заявлении Памфиловой, которое распространила пресс-служба ЦИК.
Второй тур выборов губернатора прошел 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата — Шпорт и депутат Госдумы РФ Фургал. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.
Согласно последним данным ЦИК, обработано 80,05% протоколов. Фургал набирает 69,65% голосов, у действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта 27,81%.