Американские санкции заставили Иран задействовать танкеры-призраки

Источник: Reuters

По данным издания, танкеры с нефтью продолжают регулярно отходить от берегов Ирана. Однако система отслеживания на них отключена, и поэтому их путь невозможно отследить. На данный момент задействовано не менее семи таких судов с секретным грузом.

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Как сообщил Мэтт Смит, директор компании Clipper Data, которая отслеживает перемещение таких судов, танкер Happiness 1 отключил свой передатчик 16 сентября. «Мы видели это не раз в прошлом, когда экономика Ирана находилась под давлением санкций. Сейчас мы видим то же самое, Тегеран опять перешел к тайным продажам нефти», — отмечает он.

Официальные представители Ирана не прокомментировали ситуацию.

Из-за объявления США о предстоящем введении санкций в отношении Ирана экспорт нефти сократился на 500 тысяч баррелей в сутки. Ряд стран отказался от закупок иранской нефти, Китай и Индия значительно сократили их объем.

Санкции против Ирана были возобновлены США в августе этого года. Помимо ряда торговых ограничений, они содержат запрет выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте — риалах — с использованием зарубежных счетов.