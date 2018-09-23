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19:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Американские санкции заставили Иран задействовать танкеры-призраки

В условиях экономического давления Иран возвращается к тактике тайных продаж нефти за рубеж. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Источник: Reuters

По данным издания, танкеры с нефтью продолжают регулярно отходить от берегов Ирана. Однако система отслеживания на них отключена, и поэтому их путь невозможно отследить. На данный момент задействовано не менее семи таких судов с секретным грузом.

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Как сообщил Мэтт Смит, директор компании Clipper Data, которая отслеживает перемещение таких судов, танкер Happiness 1 отключил свой передатчик 16 сентября. «Мы видели это не раз в прошлом, когда экономика Ирана находилась под давлением санкций. Сейчас мы видим то же самое, Тегеран опять перешел к тайным продажам нефти», — отмечает он.

Официальные представители Ирана не прокомментировали ситуацию.

Из-за объявления США о предстоящем введении санкций в отношении Ирана экспорт нефти сократился на 500 тысяч баррелей в сутки. Ряд стран отказался от закупок иранской нефти, Китай и Индия значительно сократили их объем.

Санкции против Ирана были возобновлены США в августе этого года. Помимо ряда торговых ограничений, они содержат запрет выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте — риалах — с использованием зарубежных счетов.

Все эти запреты уже действовали ранее, но были приостановлены в 2015 году в рамках договоренности по ядерной сделке между Тегераном и шестью странами-посредниками: США, Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией. В мае 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из сделки в одностороннем порядке. Больше никто из участников сделки его не поддержал.

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