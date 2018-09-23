Эксперт: итоги выборов в Хабаровском крае говорят об усталости от прежнего губернатора

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье председатель совета Экспертного института социальных исследований, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов.

По данным ЦИК, после обработки 90,66% протоколов голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края лидирует Сергей Фургал (ЛДПР) с 69,56% голосов, а Вячеслав Шпорт («Единая Россия») набирает 27,95% голосов.

По мнению Кузнецова, в Хабаровском крае прошло «протестное голосование». «Есть усталость людей от губернатора, который находился у власти десять лет, это ключевой момент. Это не победа Сергея Фургала, на его месте мог быть кто угодно, это усталость от стиля работы действующей власти, желание продемонстрировать, что люди с чем-то не согласны», — считает эксперт.

По словам Кузнецова, у Фургала «будут те же самые проблемы, что и у Шпорта». «Он не выглядит готовым губернатором такого края, как Хабаровский, нужно иметь управленческий опыт, свою четкую программу, этого у Фургала нет», — добавил собеседник агентства.