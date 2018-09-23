Эксперт: итоги выборов в Хабаровском крае говорят об усталости от прежнего губернатора

Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье председатель совета Экспертного института социальных исследований, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов.
По данным ЦИК, после обработки 90,66% протоколов голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края лидирует Сергей Фургал (ЛДПР) с 69,56% голосов, а Вячеслав Шпорт («Единая Россия») набирает 27,95% голосов.
По мнению Кузнецова, в Хабаровском крае прошло «протестное голосование». «Есть усталость людей от губернатора, который находился у власти десять лет, это ключевой момент. Это не победа Сергея Фургала, на его месте мог быть кто угодно, это усталость от стиля работы действующей власти, желание продемонстрировать, что люди с чем-то не согласны», — считает эксперт.
По словам Кузнецова, у Фургала «будут те же самые проблемы, что и у Шпорта». «Он не выглядит готовым губернатором такого края, как Хабаровский, нужно иметь управленческий опыт, свою четкую программу, этого у Фургала нет», — добавил собеседник агентства.
Также, отметил Кузнецов, в последние годы власть доказывала, что самое главное на выборах — это «не победа своего кандидата и не количество голосов, которое получено “Единой Россией” или кандидатом от власти, а честность и прозрачность выборов». «Это подтверждает результат выборов в Хабаровском крае», — заключил он.