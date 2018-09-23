Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Разрыв договора между Украиной и РФ открыл «ящик Пандоры»"
Бездомный из мести сжег парковку с «Мерседесами»
Киркоров показал, как его сын занимается дзюдо
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
«Захлебнулись»: Порошенко о «российском наступлении» в Донбассе
Секс, нож и видеоЕсть ли что-нибудь хуже эротических триллеров и почему их всё еще снимают
Асад назвал Путину виновников гибели Ил-20
Нетаньяху выступил с предложением к РФ по Ил-20
Прилучный с женой, Безрукова и Нагиев на премьере «Непрощенного»
Дапкунайте и Деревянко снялись в постельной сцене
Скончался народный артист РФ Асафов - СМИ
С больной Началовой сняли волосы и сожгли - СМИ
Обнародованы результаты проверки деятельности Лаймы Вайкуле
Финляндия решила построить забор на границе с РФ
Андрейченко переспала с женихом собственной дочери
Был сигнал: возможно это пропавшая в 2017 подлодка
Немец нашел золотой клад в старом шкафу и отдал все властям
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
20:01 (мск), источник: РИА Новости

Константинопольский патриарх пообещал дать автокефалию Украине

АФИНЫ, 23 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что вскоре предоставит автокефалию Украине, как ранее получила автокефалию церковь Чехии и Словакии, и его не пугают угрозы.

Наверх
Источник: РИА Новости

Это заявление Варфоломей сделал после воскресной службы в храме святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генконсулу Украины в Стамбуле Александру Гаману. Видеозапись выступления патриарха опубликована на странице патриархии в соцсети Facebook.

Обращаясь вначале к чешскому богослову, присутствовавшему на литургии, Варфоломей сказал, что церковь Чехии и Словакии — новейшая из автокефальных церквей, Константинопольский патриархат провозгласил ее автокефалию в 1998 году, и сейчас она находится «под любовью и защитой нашего патриархата».

Читайте также
Греческий митрополит обвинил Варфоломея в расколе

«Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет потому, что это ее право», — сказал Вселенский патриарх. «Это ее право на получение статуса автокефалии, а с другой стороны, это право и, конечно, исключительное право нашего Вселенского патриархата предоставлять автокефалию, как она была предоставлена всем новым православным церквям, начиная с России в XVI веке и заканчивая церковью Чехии и Словакии», — сказал он.

«Нас не пугают угрозы», — заявил патриарх, не пояснив, какие угрозы он имеет в виду. «Недавно я сказал в проповеди, что Вселенский патриархат не угрожает, не боится угроз, но неуклонно выполняет по святым канонам свою миссию», — продолжил он. Варфоломей заявил, что эти права были даны Вселенскими соборами и будут исполнены «в случае с Украиной и где ещё понадобится».

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Президент Украины Петр Порошенко, несмотря на свои обещания невмешательства со стороны государства в церковные дела, пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

Патриарх Кирилл сравнил происходящее вокруг Украины с событиями начала XX века
Во время загрузки произошла ошибка.
14 сентября© Ньюстюб
 Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию
США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию
Израиль отказался прекращать удары по Сирии
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в дерби
Дочь миллионера съела сэндвич и умерла в самолете
Чемпион ОИ по биатлону рассказал об угрозах смерти от русских
Осужденный возместит колонии расходы на свое содержание
Шварценеггер отпраздновал Октоберфест с сыном (фото)
Спорт
Все, что нужно знать о дерби ЦСКА — «Спартак» Полный солд-аут и спартаковцы без капитана
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone XS Max: за что просят сто тысяч рублей? Революции не произошло, но никто ее нам не обещал.
Авто
В России ликвидирована организация «СтопХам» Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам», в ближайшее время его исключат из Единого государственного реестра юридических лиц
Кино
Прилучный с женой, Безрукова и Нагиев на премьере «Непрощенного» Дмитрий Нагиев вместе с коллегами представил картину первым зрителям, среди которых были главные звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Пять городов, жить в которых год от года становится все комфортней
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала снимок с подросшей дочкой Скоро Амелии исполнится год
Леди
Халату бой: какую одежду носить дома Почему ты стараешься красиво выглядеть при посторонних людях и совсем не задумываешься о том, как тебя видят твои родные?
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь