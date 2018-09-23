Развитие велодорожек закрепят в конституции Швейцарии

Так, в пользу поправок о велодорожках высказались 73,6% избирателей, против — 26,4%, говорится в сообщении на сайте правительства конфедерации.

Вместе с тем участники референдума отвергли инициативы усиления контроля за ввозимой в страну иностранной сельскохозяйственной продукцией и запрета на использование ГМО для производства пищи (61,3% — против, 38,7% — за).