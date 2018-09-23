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20:51 (мск), источник: Известия

Развитие велодорожек закрепят в конституции Швейцарии

Граждане Швейцарии проголосовали в пользу внесения поправок в конституцию, закрепляющих развитие сети велодорожек в стране. Об этом свидетельствуют результаты национального референдума, который прошел в стране 23 сентября.

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Так, в пользу поправок о велодорожках высказались 73,6% избирателей, против — 26,4%, говорится в сообщении на сайте правительства конфедерации.

Вместе с тем участники референдума отвергли инициативы усиления контроля за ввозимой в страну иностранной сельскохозяйственной продукцией и запрета на использование ГМО для производства пищи (61,3% — против, 38,7% — за).

Поддержку не нашло и намерение властей укрепить продовольственный суверенитет страны и поддержать местных производителей (68,4% — против, 31,6% — за). Противники этих реформ опасаются, что они могут привести к повышению цен на продукты.

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