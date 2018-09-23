Помпео рассказал о шансах США в торговой войне с Китаем

Источник: AFP 2018

«Мы ее выиграем», — сказал Майк Помпео, рассуждая о торговой войне двух крупнейших экономик мира в интервью Fox News. Его слова прозвучали в эфире накануне введения США пошлин на китайский экспорт общим объемом в 200 миллиардов долларов.

Результатом наших действий будет то, что Китаю придется вести себя так, как должно мировой державе — гласность, верховенство закона, уважение к интеллектуальному праву. Майк Помпео Государственный секретарь США

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По словам Помпео, несмотря на то, что президенту США Дональду Трампу «очень нравится» лидер КНР Си Цзиньпин, он будет вести ту политику, которую «заслуживают американские рабочие». На практике это означает введение все новых торговых ограничений для китайских товаров.

Еще до президентства Трампа американские политики неодобрительно высказывались о китайских способах ведения бизнеса: КНР заставляла предприятия из США раскрывать секреты производства и использовала полученные таким образом технологии в своих целях.