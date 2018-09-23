Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края

Источник: ЛДПР

Депутат Госдумы набрал почти 70 процентов голосов после обработки 100 процентов бюллетеней. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт смог набрать менее 28 процентов голосов.

Сам Фургал отметил, что ожидал подобных результатов на выборах.

В избирательных бюллетенях было представлено два кандидата — единоросс Шпорт и кандидат от ЛДПР Фургал. На выборах губернатора в 2013 году они также были соперниками.

Выборы в Хабаровском крае проходили на 785 участках. За два часа до завершения голосования явка составила почти 43 процента. Всего в списки избирателей внесли 979 тысяч человек.

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Отмены не будет

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что картина подсчета голосов на выборах выглядела однозначной. По ее словам, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, зафиксировано не было. При этом она также посетовала на «беспрецедентный уровень информационного мусора».