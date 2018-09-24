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01:36 (мск), источник: ТАСС

США вводят 10%-ые пошлины на товары из Китая стоимостью $200 млрд

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/ — Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «на протяжении месяцев» призывали КНР «изменить свои нечестные торговые практики».

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Источник: AP 2018

Таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд, будут введены в понедельник, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп также намерен приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если Пекин примет ответные меры.

Вводимые в понедельник пошлины с первого января следующего года вырастут до 25%, пояснили в Белом доме.

Трамп заявил, что США «на протяжении месяцев» призывали Китай «изменить свои нечестные торговые практики».

Мы дали ясно понять, какие изменения необходимы, мы дали Китаю возможность вести себя с нами честнее.
Дональд Трамп
президент США
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Он считает, что таможенные пошлины «оказывают огромный эффект» на КНР. «Китай долгое время использовал Соединенные Штаты, и больше я этого позволить не могу», — сказал Трамп. Он неоднократно указывал, что конечной целью такой политики является достижение свободной торговли без пошлин и субсидий с обеих сторон.

При этом, касаясь запланированных переговоров между представителями США и Китая по решению торговых вопросов, президент не исключил, что «на каком-то этапе станет возможным заключить сделку».

Как ранее пояснил министр торговли США Уилбур Росс, Вашингтон исходит из того, что Пекин не может предпринять симметричные ответные меры на введение новых американских пошлин на продукцию из КНР.

Китай не получает от нас достаточного объема импорта, чтобы ввести обоюдные пошлины. Мы продаем им меньше, чем на $150 млрд в год. Так что в этом смысле они безоружны.
Уилбур Росс
министр торговли США

Кроме того госсекретарь Майкл Помпео в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты полны решимости одержать победу в торговой войне с Китаем и не намерены отступать от своей политики введения таможенных пошлин.

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Последствия для США

Комментируя решение Вашингтона не облагать новыми пошлинами некоторые наименования высокотехнологичной продукции, поставляемой из КНР, в том числе смарт-часы Apple Watch, Росс заверил, что США пытались «как можно меньше затронуть потребителей». Глава минторга США также заострил внимание на том, что «в конечном счете никто не заметит эффекта от пошлин» в США, так как дополнительная стоимость товаров «будет разделена между тысячами и тысячами наименований продукции».

Однако, как пояснила газета The New York Times, вводимые в понедельник пошлины приведут к ощутимому росту затрат на ликвидацию последствий таких стихийных бедствий, как ураган «Флоренс», от которого пострадали штаты Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния. Опрошенные изданием подрядчики и строительные фирмы утверждают, что стоимость такого рода работ возрастет примерно на 20−30% после введения новых таможенных сборов.

Как указывает телеканал CNN, тысячи американских компаний обратились к правительству с просьбой исключить определенные товары из списка пошлин, заявив, что они не смогут найти другого поставщика за пределами Китая. До сих пор ни одна из их просьб не была удовлетворена.
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Крупные корпорации уже начали предупреждать об ущербе. Так, занимающаяся производством микросхем корпорация Micron Technology объявила в четверг о том, что новые пошлины скорее всего приведут к падению прибыли в следующем году. По мнению экспертов, пошлины могут нанести ущерб и американским энергетическим компаниям, планирующим экспортировать сжиженный природный газ.

Агентство Bloomberg указывает, что решение вашингтонской администрации отразится в первую очередь на американских потребителях. По его оценкам, уже этой осенью ожидается рост цен на различные товары для дома — начиная от шампуня и кормов для собак и заканчивая бытовой техникой. Крупнейшие сети оптовой и розничной торговли США уже предупредили, что пошлины могут заставить их поднять цены, в частности, на школьные принадлежности — тетради, калькуляторы, папки и др.

В свою очередь власти Китая 24 сентября введут таможенные пошлины в 5% и 10% на импортные товары из США на общую сумму в $60 млрд.

Министерство коммерции КНР заявило, что в связи с решением правительства США ввести пошлины Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации. По оценке Международного валютного фонда, обострение торговой войны может нанести существенным ущерб экономикам обеих стран.

Прекращение переговоров?

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что американские власти не выражают искренних намерений приступить к проведению на равноправной и конструктивной основе переговоров по устранению торговых противоречий с Китаем. По словам дипломата, единственная возможность, благодаря которой Соединенные Штаты могут решить свои проблемы в области внешней торговли — «приступить к равноправному диалогу на основе взаимного уважения».

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Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, Пекин после объявления Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары отказался от проведения новых консультаций с США по спорным вопросам в сфере торговли. По версии источников издания, ранее планировалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет на следующей неделе в Вашингтон. Перед этим в США якобы должна была прибыть китайская делегация для подготовки консультаций по торговым вопросам.

Тем не менее Трамп последние дни неоднократно подчеркивал, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином.

При этом министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что «торговая война» США и Китая дает возможность России расширить экспорт в КНР, замещая товары из США. Он также считает, что конфликт негативно сказывается на глобальной экономике.

15 июня этого года Трамп объявил, что, в связи с «кражей» Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также «несправедливой торговой практикой» китайской стороны, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа — 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 млрд и $16 млрд соответственно.

Следите за развитием темы«Трамп объявил «торговую войну» Китаю»
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