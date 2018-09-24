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06:35 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения Китаю

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — В числе претензий — обвинения во вмешательстве в выборы.

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Источник: AP 2018

США планируют развернуть на уровне администрации широкое наступление на Китай, обвинив его во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники в Белом доме.

«Белый дом планирует разгласить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки, и действовать соответственно», — говорится в сообщении.
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Портал пишет, что представители администрации предъявят Китаю обвинения в «пагубной деятельности» — осуществления кибератак, во вмешательстве в выборы и промышленной войне (например, краже интеллектуальной собственности).

«Мы не должны позволять, чтобы только Россия была пугалом. Это и Россия, и Китай», — цитирует Axios заявление одного из анонимных источников.

Он отмечает, что атака на Китай должна состояться в «ближайшие несколько недель», к ней под руководством со стороны высокопоставленных представителей Совета нацбезопасности должны будут подключиться министерства финансов, торговли и обороны.

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