СМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения Китаю
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — В числе претензий — обвинения во вмешательстве в выборы.
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — В числе претензий — обвинения во вмешательстве в выборы.
США планируют развернуть на уровне администрации широкое наступление на Китай, обвинив его во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники в Белом доме.
Портал пишет, что представители администрации предъявят Китаю обвинения в «пагубной деятельности» — осуществления кибератак, во вмешательстве в выборы и промышленной войне (например, краже интеллектуальной собственности).
«Мы не должны позволять, чтобы только Россия была пугалом. Это и Россия, и Китай», — цитирует Axios заявление одного из анонимных источников.
Он отмечает, что атака на Китай должна состояться в «ближайшие несколько недель», к ней под руководством со стороны высокопоставленных представителей Совета нацбезопасности должны будут подключиться министерства финансов, торговли и обороны.