СМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения Китаю

Источник: AP 2018

США планируют развернуть на уровне администрации широкое наступление на Китай, обвинив его во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники в Белом доме.

«Белый дом планирует разгласить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки, и действовать соответственно», — говорится в сообщении.

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Портал пишет, что представители администрации предъявят Китаю обвинения в «пагубной деятельности» — осуществления кибератак, во вмешательстве в выборы и промышленной войне (например, краже интеллектуальной собственности).

«Мы не должны позволять, чтобы только Россия была пугалом. Это и Россия, и Китай», — цитирует Axios заявление одного из анонимных источников.