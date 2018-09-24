Кандидат от ЛДПР обошел нынешнюю главу Владимирской области во втором туре выборов

Источник: Кандидат от ЛДПР Владимир Синягин

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирает во втором туре выборов губернатора Владимирской области 57,03% голосов по итогам обработки 100% протоколов, оставив позади действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую «Единой Россией». Как заявили в Центризбиркоме, избирательная кампания в области прошла без серьезных нарушений, и предпосылок для отмены результатов выборов нет.

«По итогам обработки 100% протоколов Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов избирателей, Светлана Орлова получила 37,46%», — сообщили в избирательной комиссии Владимирской области.

По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона — больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, получив только 31,19% голосов против 36,42%.

Таким образом, во Владимирской области, как и в Хабаровском крае, где в минувшее воскресенье также прошел второй тур губернаторских выборов, по итогам голосования побеждает кандидат от ЛДПР — на Дальнем Востоке Сергей Фургал обошел действующего главу региона Вячеслава Шпорта, получив почти 70% голосов.

Чистые выборы

Член ЦИК России Александр Кинев, работавший во Владимирской области 23 сентября, заявил, что избирательная кампания в регионе стала одной из «самых чистых и соответствующих закону».

«С моей точки зрения, на данный момент выборы во Владимирской области прошли максимально чисто, и предпосылок к тому, чтобы они были отменены, или их результаты были пересмотрены, нет», — сказал Кинев.

Он, однако, уточнил, что окончательное решение по результатам выборов будет принято после рассмотрения всех поступивших жалоб.

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По итогам второго тура, как рассказал заместитель председателя облизбиркома Сергей Канищев, региональная избирательная комиссия рассмотрела только две жалобы на нарушения, которые не влияют на результаты голосования. Всего, по его словам, избирком получил 16 жалоб, но 14 из них были переданы в территориальные и участковые комиссии. В частности, уточнил Канищев, одна жалоба поступила от члена УИК от КПРФ с правом совещательного голоса в городе Александрове — он жаловался на то, что ТИК несвоевременно отвечает на его запросы. Также сообщалось о жалобе на возможный подкуп избирателей в Коврове, однако полиция не нашла подтверждений этой информации.

В ходе ввода данных протоколов региональный избирком сообщил о возможном сбое в работе системы «ГАС «Выборы», из-за которого в течение часа примерно на половине территорий было невозможно ввести данные протоколов об итогах голосования. Членам комиссии даже пришлось выехать в ТИК Ленинского района Владимира, куда в течение нескольких часов не допускали представителей УИКов. Однако позже накладку объяснили необходимостью избежать провокации.

Ситуация с наблюдателями

Самым заметным конфликтом в ходе голосования стала ситуация с недопуском к работе на избирательных участках членов комиссий с правом совещательного голоса, направленных партией «Яблоко». Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод пояснил ТАСС, что «яблочники» не имеют права работать на губернаторских выборах, так как назначались при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва, прошедших 9 сентября, и к текущему голосованию не имеют никакого отношения.

Позже представители регионального отделения партии «Яблоко» также признали, что недопуск их представителей на участки не противоречит закону.

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После начала подсчета голосов наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, направленных ЛДПР, начало отзывать региональное руководство партии. В облизбирком из регионального отделения ЛДПР поступило письмо, в котором координатор отделения просил прекратить полномочия наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые по сути осуществляют функции наблюдателей на выборах на участках во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном, Александровском и Вязниковском районах, поскольку они «не представляют партию» и были направлены «с целью провокаций» без согласования с руководством отделения. При этом ЦИК отметил, что требования ЛДПР имеют под собой законные основания.

Планы побеждающего кандидата

В ночь на понедельник 48-летний Сипягин приехал в облизбирком и поблагодарил избирателей региона за поддержку. Он заявил, что уже приступил к формированию своей команды.

Этот процесс уже пошел, он пошел не сегодня. Команда была сформирована, и сейчас в ходе второго тура я «подчищал» ситуацию, определял для себя принципиально структуру, я уже знаю, как она будет выглядеть. Владимир Сипягин Кандидат от ЛДПР