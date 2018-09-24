Кандидат от ЛДПР обошел нынешнюю главу Владимирской области во втором туре выборов
ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/ — По итогам обработки 100% протоколов Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, Светлана Орлова — 37,46%
ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/ — По итогам обработки 100% протоколов Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, Светлана Орлова — 37,46%
Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирает во втором туре выборов губернатора Владимирской области 57,03% голосов по итогам обработки 100% протоколов, оставив позади действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую «Единой Россией». Как заявили в Центризбиркоме, избирательная кампания в области прошла без серьезных нарушений, и предпосылок для отмены результатов выборов нет.
«По итогам обработки 100% протоколов Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов избирателей, Светлана Орлова получила 37,46%», — сообщили в избирательной комиссии Владимирской области.
Таким образом, во Владимирской области, как и в Хабаровском крае, где в минувшее воскресенье также прошел второй тур губернаторских выборов, по итогам голосования побеждает кандидат от ЛДПР — на Дальнем Востоке Сергей Фургал обошел действующего главу региона Вячеслава Шпорта, получив почти 70% голосов.
Член ЦИК России Александр Кинев, работавший во Владимирской области 23 сентября, заявил, что избирательная кампания в регионе стала одной из «самых чистых и соответствующих закону».
«С моей точки зрения, на данный момент выборы во Владимирской области прошли максимально чисто, и предпосылок к тому, чтобы они были отменены, или их результаты были пересмотрены, нет», — сказал Кинев.
Он, однако, уточнил, что окончательное решение по результатам выборов будет принято после рассмотрения всех поступивших жалоб.
По итогам второго тура, как рассказал заместитель председателя облизбиркома Сергей Канищев, региональная избирательная комиссия рассмотрела только две жалобы на нарушения, которые не влияют на результаты голосования. Всего, по его словам, избирком получил 16 жалоб, но 14 из них были переданы в территориальные и участковые комиссии. В частности, уточнил Канищев, одна жалоба поступила от члена УИК от КПРФ с правом совещательного голоса в городе Александрове — он жаловался на то, что ТИК несвоевременно отвечает на его запросы. Также сообщалось о жалобе на возможный подкуп избирателей в Коврове, однако полиция не нашла подтверждений этой информации.
В ходе ввода данных протоколов региональный избирком сообщил о возможном сбое в работе системы «ГАС «Выборы»,
Самым заметным конфликтом в ходе голосования стала ситуация с недопуском к работе на избирательных участках членов комиссий с правом совещательного голоса, направленных партией «Яблоко». Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод пояснил ТАСС, что «яблочники» не имеют права работать на губернаторских выборах, так как назначались при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва, прошедших 9 сентября, и к текущему голосованию не имеют никакого отношения.
После начала подсчета голосов наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, направленных ЛДПР, начало отзывать региональное руководство партии. В облизбирком из регионального отделения ЛДПР поступило письмо, в котором координатор отделения просил прекратить полномочия наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые по сути осуществляют функции наблюдателей на выборах на участках во Владимире, Коврове, Муроме,
В ночь на понедельник 48-летний Сипягин приехал в облизбирком и поблагодарил избирателей региона за поддержку. Он заявил, что уже приступил к формированию своей команды.
Этот процесс уже пошел, он пошел не сегодня. Команда была сформирована, и сейчас в ходе второго тура я «подчищал» ситуацию, определял для себя принципиально структуру, я уже знаю, как она будет выглядеть.
В ближайшее время побеждающему на выборах Сипягину предстоит определиться с кандидатурой сенатора от исполнительной власти области из числа заявленных в облизбирком представителей ЛДПР — регионального координатора партии Сергея Корнишова, редактора местного новостного сайта «ТВ-Миг» Ивана Люткова, который прошел в депутаты законодательного собрания Владимирской области по итогам выборов 9 сентября, и начальника департамента по работе с управлениями железных дорог «Евразийской стрелочной компании» Александра Пронюшкина.