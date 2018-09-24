«Главное — честность и легитимность»: EР уступила два региона

Источник: Reuters

23 сентября в Хабаровском крае и Владимирской области прошли вторые туры губернаторских выборов, на обоих победу одержали представители ЛДПР. Причем оба кандидата от либерал-демократов ранее воспринимались как технические. Однако в Кремле говорят, что чистота выборов важнее победы представителей ЕР. Какие тенденции вскрыли повторные голосования в российских регионах, — разбиралась «Газета.Ru».

23 сентября прошли сразу два вторых тура губернаторских выборов — в Хабаровском крае и Владимирской области. В обоих регионах действующие губернаторы (представители «Единой России») уступили кандидатам от ЛДПР.

С момента возвращения прямых выборов губернаторов в 2012 году у либерал-демократов такого успеха не было. До этого в активе партии Владимира Жириновского среди губернаторского корпуса значился лишь руководитель Смоленской области Алексей Островский, получивший свою должность по договоренности с ЕР. В 2012 году его назначил президент России Владимира Путин, а единороссы не стали выставлять своего кандидата.

Хабаровский край: разрыв большой, был бы скандал

В Хабаровском крае на выборах губернатора победил депутат Госдумы Сергей Фургал. Его оппонентом был Вячеслав Шпорт, руководящий регионом с 2009 года.

Фургал родился в 1970 году в Амурской области. Закончил Благовещенский медицинский институт. Какое-то время работал по специальности, но после перешел в бизнес. В 2005 году попал в заксобрание Хабаровского края. В Госдуму прошел в 2007 году, успешно баллотировался и в следующие созывы. На данный момент является первым заместителем думского комитета по охране здоровья.

Их столкновение со Шпортом произошло не впервые. В 2013 году на тех же губернаторских выборах Фургал набрал 19,14%, а Вячеслав Шпорт — 63,92%.

В качестве предпринимателя Фургал занимался сбором лома черных металлов. Источник «Газеты.Ru», хорошо знающий регион, утверждает, что политик и сам себя мыслил больше как бизнесмен.

Собеседник «Газеты.Ru» не уверен, что Фургал сильно рассчитывал стать губернатором, и предполагает, что с ним можно было договориться.

Косвенным подтверждением этого факта является то, что за несколько дней до выборов Шпорт и Фургал опубликовали два видеообращения. В одном из них действующий глава региона предложил представителю ЛДПР должность своего первого зама.

Во втором его оппонент соглашается на это предложение. Впрочем, позже Фургал оговорился, что с выборов он не снимается и пойдет на работу в правительство Хабаровского края только при условии, что Шпорт одержит победу. Впрочем, эксперты уже тогда предполагали, что с такой позицией оппонента действующему губернатору избраться будет легче.

Однако теперь Фургалу самому придется руководить регионом.

Немалую роль в этом сыграла ситуация, сложившаяся после второго тура в Приморском крае, который ознаменовался скандалом, связанным с фальсификацией результатов. В итоге результаты голосования в Приморье даже отменили. На этом фоне для Кремля стало особенно важным, чтобы повторения подобной ситуации не произошло.

Очень скоро после начала подсчета голосов Фургал стал опережать Шпорта. Источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, утверждает, что в какой-то момент политические менеджеры в регионе даже готовы были пойти на переписывание протоколов, однако решение не было принято из-за того, что отставание Шпорта было слишком крупным.

«Разрыв был большой. Был бы скандал», — объясняет собеседник издания. На момент подсчет 40% протоколов Фургал вырвался вперед уже более чем на 50 тыс. голосов.

Источник «Газеты.Ru» в Кремле через несколько часов после начала подсчета подтвердил, что, скорее всего, победа действительно за Фургалом, так как подобный разрыв уже не преодолеть.

«Несмотря на то что нарушения со стороны штаба Фургала фиксировались, и это давало возможность для различных интерпретаций, — Москва сказала, что главное — честность и легитимность», — заявил в тот момент собеседник «Газеты.Ru».

В итоге Сергей Фургал получил 69,57% (325 566 голосов), а Шпорт — 27,97% (130 873 голоса).

На неделе Дальний Восток посещал глава управления по госсовету администрации президента Александр Харичев. По информации «Газеты.Ru», он действительно инспектировал положение губернатора в регионе.

Новость КПРФ попросит Путина отложить на год выборы губернатора Владимирской области

Источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, считает, что представители внутриполитического блока региона недооценили угрозу со стороны либерал-демократа. Кроме того, они провели очень слабую кампанию Шпорта еще в первом туре, рассчитывая на легкую победу.

Владимирская область: схватка с антирейтингом

После выборов в Хабаровском крае все внимание федеральной прессы переключилось на Владимирскую область. Здесь во втором туре схлестнулись Светлана Орлова (ЕР) и Владимир Сипягин (ЛДПР). Впрочем, скорее, можно сказать, что действующий губернатор воевала со своим антирейтингом, и это закончилось поражением.

Орлова руководит регионом с 2013 года, и несколько источников «Газеты.Ru», близких к Кремлю, говорили, что губернатор подошла к выборам не самым популярным кандидатом. При этом Сипягина источники «Газеты.Ru» называли изначально техническим кандидатом.

Самый опасный конкурент Орловой — Максим Шевченко (КПРФ) — не смог пройти муниципальный фильтр.

Впрочем, он продолжил критиковать губернатора на выборах в региональный закс, которые проходили параллельно. Ко второму туру эта кампания завершилась, как и критика Орловой со стороны КПРФ — Сипягина они решили не поддерживать.

В 2012 году Сипягин стал депутатом владимирского заксобрания от ЛДПР, возглавлял комитет по аграрной политике. Переизбран в региональные депутаты и в этом году. Соревнуется с Орловой за пост губернатора уже не первый раз. Но в 2013 году занял только третье место, набрав 3,88% (13 147 голосов). Источники, близкие к Кремлю, утверждали, что не ждали угрозы со стороны Сипягина и в первом туре.

По информации «Газеты.Ru», на поддержку Орловой были брошены силы федеральной ЕР, а также ряд других специалистов, близких к Кремлю. От администрации президента в регион приезжал глава управления внутренней политики Андрей Ярин.

Новость Как проходит процедура отмены выборов глав субъектов России

Однако и в этом случае ситуации это не помогло. К моменту начала обработки бюллетеней от движения «Голос» (организация «Голос» признана иностранным агентом) стали поступать тревожные сигналы, что ЛДПР сама начинает отзывать своих наблюдателей. Дело в том, что на ряде участков появилась информация о письме от регионального координатора ЛДПР Сергея Корнишова. В нем он требовал удалить ряд наблюдателей с участков в связи с тем, что они по факту не имеют отношения к партии.

При этом сам Сипягин все это время оказался недоступен для комментариев и не предпринимал публичных попыток остановиться процесс.

Вместе с тем даже такое нежелание вмешиваться не спасло его от победы. Под шутки в соцсетях о том, что кандидат идет к победе, не желая этого, Сипягин действительно выиграл эти выборы с разгромным результатом. По итогам подсчет 100% протоколов, он получил 57,03% (247 630 голосов). Орлова же — 37,46% (162 639 голосов).

Помимо антирейтинга Орловой, источники «Газеты.Ru», знакомые с положением дел в регионе, еще до первого тура называли в качестве причин поражения слабый контроль над территориями со стороны внутриполитического блока региона, а также конфликт с мэром города.

Хакасия и Приморье: придется отложить

Напомним, что всего по итогам единого дня голосования 9 сентября вторых туров на губернаторских выборах наметилось четыре. В двух других действующие губернаторы также не смогли победить. Однако в обоих случаях представители федеральной власти предпочли поражению своих кандидатов их снятие с голосования.

Так, в Хакасии, где второй тур должен был также пройти 23 сентября, действующий губернатор Виктор Зимин (ЕР) снялся с выборов в пятницу, 21 сентября. Источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, утверждает, что это произошло в последний момент при участии администрации президента. Собеседник издания пояснил, что в Кремле обеспокоились тем, что в противном случае выборы могли пройти с нарушениями, так как у Зимина практически не было шансов на победу.

Также источник подчеркнул, что сейчас чистота выборов для Кремля важнее победы. При этом он отметил, что все-таки в 22 губернаторских кампаниях кандидаты от власти выиграли в первом туре.

Теперь второй тур в Хакасии состоится примерно через две недели. Известно, что в них будет участвовать представитель КПРФ Валентин Коновалов. Если все оставшиеся кандидаты откажутся, то бороться ему придется с самим собой, и, чтобы быть избранным, ему останется набрать более 50% голосов избирателей, которые придут на участки.

Отдельно стоит упомянуть второй тур в Приморье, который состоялся в прошлое воскресенье. По ходу обработки протоколов голосования там лидировал представитель КПРФ Андрей Ищенко. Однако буквально на последнем этапе подсчета голосов, всего за несколько процентов вперед вырвался врио губернатора Андрей Тарасенко. Это породило волну критики и подозрений в прозрачности выборов. В итоге ЦИК признал выборы недействительными в целом. Федеральный чиновник в разговоре с «Газетой.Ru» утверждал, что и коммунист нарушил законодательство. Позже два источника, близких к Кремлю, заявили, что Ищенко якобы скупал голоса, а также паспортные данные потенциальных избирателей. Уже известно, что Тарасенко в новых выборах участвовать не будет. Они пройдут через три месяца и начнутся опять с первого тура.

Не неожиданность

Политолог Виталий Иванов считает, что результаты вторых туров неудивительны, и говорить о новой реальности не приходится. Ключевой момент в том, что ко второму туру происходит не просто консолидация протеста, антирейтинга действующего губернатора, а сильная эмоционализация происходящего.

Новость Чем известен Андрей Ищенко

«Вместо политического решения мы получаем по сути “хулиганский” акт. Когда еще маленький человек сможет показать свое “фи” губернатору и заодно федеральному центру. Да еще и так, чтобы это заметили?» — объясняет эксперт.

Иванов считает, что в чем-то это «темная сторона выборов»: «Вместо выбора производится манифестация негатива». При этом эксперт считает, что наибольшая вина за вторые туры и их результаты лежит на внутриполитических блоках самих губернаторов.

В свою очередь, глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что какие-то тенденции все же меняются.

По его словам, одним из главных «триггером» происходящего остается пенсионная реформа.

«Определенное время казалось, что реформа будет влиять главным образом на рейтинги правительства и партий, а, например, губернаторские выборы затрагивать не будет. Но это не совсем так», — считает эксперт.

Он, в частности, обращает внимание на то, что именно для Сибири и Дальнего Востока наиболее болезненным был вопрос пересмотра пенсионных льгот для жителей Севера и приравненных к нему районов. С другой стороны, отмечает Бадовский, формирование зоны «повышенной протестности» именно на Дальнем Востоке — это не неожиданность, а политический показатель всех последних лет.