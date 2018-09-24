СБУ вызвала на допрос Владимира Жириновского на 27 сентября

«Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский <…> вызывается на 09:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю СБУ», — говорится в сообщении.

Жириновского ждут в спецслужбе для предъявления обвинения и допроса в качестве подозреваемого. Шевченковский районный суд Киева 18 сентября 2018 года разрешил специальное досудебное расследование в отношении лидера ЛДПР и двух депутатов Государственной думы за поддержку провозглашенных республик Донбасса.