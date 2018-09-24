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11:12 (мск), источник: ТАСС

СБУ вызвала на допрос Владимира Жириновского на 27 сентября

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос депутата Государственной Думы РФ, лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского на 27 сентября. Соответствующую повестку опубликовало правительственное издание «Урядовый курьер».

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Источник: AP 2018

«Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский <…> вызывается на 09:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю СБУ», — говорится в сообщении.

Жириновского ждут в спецслужбе для предъявления обвинения и допроса в качестве подозреваемого. Шевченковский районный суд Киева 18 сентября 2018 года разрешил специальное досудебное расследование в отношении лидера ЛДПР и двух депутатов Государственной думы за поддержку провозглашенных республик Донбасса.

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