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12:05 (мск), источник: Lenta.Ru

КПРФ и ЛДПР договорились о коалиционном правительстве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о намерении сформировать вместе с ЛДПР коалиционное правительство в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 24 сентября.

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Источник: РИА "Новости"

«Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились», — сказал Зюганов.

По его словам, в ходе избирательной кампании в названных субъектах коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга.

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23 сентября вторые туры выборов прошли в Хабаровском крае и Владимирской области. В результате депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал обошел кандидата от «Единой России», действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Владимирскую область возглавил другой член либерально-демократической партии — Владимир Сипягин. За него отдали голоса 57,03 процента избирателей. За действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Светлану Орлову, проголосовали 37,46 процента избирателей.

23 сентября повторное голосование должно было состояться также в Хакасии, однако действующий глава региона Виктор Зимин за два дня до этого снял свою кандидатуру. В первом туре он уступил представителю КПРФ Валентину Коновалову. Второй тур перенесли на 7 октября. Основной соперник коммуниста в очередных выборах — Андрей Филягин от «Справедливой России».

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05:27 (мск)© Ньюстюб
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