КПРФ и ЛДПР договорились о коалиционном правительстве

Источник: РИА "Новости"

«Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились», — сказал Зюганов.

По его словам, в ходе избирательной кампании в названных субъектах коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга.

23 сентября вторые туры выборов прошли в Хабаровском крае и Владимирской области. В результате депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал обошел кандидата от «Единой России», действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Владимирскую область возглавил другой член либерально-демократической партии — Владимир Сипягин. За него отдали голоса 57,03 процента избирателей. За действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Светлану Орлову, проголосовали 37,46 процента избирателей.