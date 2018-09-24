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12:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина захотела перенести переговоры по Донбассу из Минска

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в предвзятом отношении к украинским инициативам. Его слова приводит украинский телеканал «Прямой».

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«Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже, кто это предлагал, некоторые группы депутатские у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую ​​позицию понять, о какой нейтральности идет речь?» — заявил Ельченко.

«Совсем странно выглядит позиция Белоруссии, которая везде говорит о том, что они поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет», — добавил он.

Ельченко обратил внимание на то, что Белоруссия «хронически голосует против» любых украинских инициатив в ООН даже в том случае, если они не касаются конфликта с Россией.

По мнению постпреда, это свидетельствует об определенной позиции страны, из которой Украина намерена делать выводы.

Близкий к минскому переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал предложение Ельченко «грязной игрой Киева». «Выполнять Минск-2 у Порошенко не хотят. Причину не скрывают — нужно продление санкций против России. Поэтому в ход идут различные уловки. Теперь им место не нравится», — написал в своем Telegram-канале Чеснаков.

Второе минское соглашение является основополагающим документом для урегулирования ситуации в Донбассе. Его согласовали руководители России, Украины, Германии и Франции. Свои подписи под документом 12 февраля 2015 года поставили представители России, Украины, ОБСЕ, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Белоруссия не является стороной в минских переговорах, а лишь предоставляет площадку для них.

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