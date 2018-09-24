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12:31 (мск), источник: Интерфакс

Россия передаст Сирии комплекс С-300

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», — сказал Шойгу.

«Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», — подчеркнул глава российского Минобороны.

Кроме того, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.

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«Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые Силы», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что это обеспечит «централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний».

По словам министра, сирийские средства ПВО смогут идентифицировать российские самолеты.

«В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории», — сказал Шойгу.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщал, что Москва может поставить Дамаску С-300, отмечая, что за каждым сирийским расчетом можно будет закрепить российских офицеров.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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