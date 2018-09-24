В Кремле увидели элементы неожиданности в итогах второго тура региональных выборов

Источник: Пресс-служба Президента России

«Скажем так: здесь действительно элемент неожиданности присутствует», — сказал он в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Опять же это будет поводом для анализа с тем, чтобы потом уже скорректировать работу», — продолжил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь заметил: «Выборы есть выборы, и когда президент говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов, как раз это то, что он имеет в виду».

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября победил с результатом в 57,03% голосов, опередив действующего губернатора Светлану Орлову.

Новость КПРФ и ЛДПР договорились о коалиционном правительстве

Согласно предварительным итогам второго тура выборов в Хабаровском крае, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, в то время как возглавлявший регион с 2009 года Вячеслав Шпорт получил только 27,97% голосов.

В Хакасии второй тур выборов пройдет 7 октября, в нем примут участие кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов. Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.