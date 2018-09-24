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15:08 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле увидели элементы неожиданности в итогах второго тура региональных выборов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Итоги второго тура губернаторских выборов в ряде регионов имели для Кремля элемент неожиданности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Скажем так: здесь действительно элемент неожиданности присутствует», — сказал он в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Опять же это будет поводом для анализа с тем, чтобы потом уже скорректировать работу», — продолжил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь заметил: «Выборы есть выборы, и когда президент говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов, как раз это то, что он имеет в виду».

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября победил с результатом в 57,03% голосов, опередив действующего губернатора Светлану Орлову.

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Согласно предварительным итогам второго тура выборов в Хабаровском крае, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, в то время как возглавлявший регион с 2009 года Вячеслав Шпорт получил только 27,97% голосов.

В Хакасии второй тур выборов пройдет 7 октября, в нем примут участие кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов. Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко («Единая Россия») набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В крайизбирком поступило свыше двухсот жалоб на нарушения. 20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. В течение трех месяцев должно состояться повторное голосование — до 16 декабря.

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05:27 (мск)© Ньюстюб
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