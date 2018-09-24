В Кремле увидели элементы неожиданности в итогах второго тура региональных выборов
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Итоги второго тура губернаторских выборов в ряде регионов имели для Кремля элемент неожиданности, заявил
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Итоги второго тура губернаторских выборов в ряде регионов имели для Кремля элемент неожиданности, заявил
«Скажем так: здесь действительно элемент неожиданности присутствует», — сказал он в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
«Опять же это будет поводом для анализа с тем, чтобы потом уже скорректировать работу», — продолжил Песков.
Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября победил с результатом в 57,03% голосов, опередив действующего губернатора Светлану Орлову.
Согласно предварительным итогам второго тура выборов в Хабаровском крае, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, в то время как возглавлявший регион с 2009 года Вячеслав Шпорт получил только 27,97% голосов.
В Хакасии второй тур выборов пройдет 7 октября, в нем примут участие кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов. Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.
16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко («Единая Россия») набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В крайизбирком поступило свыше двухсот жалоб на нарушения. 20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. В течение трех месяцев должно состояться повторное голосование — до 16 декабря.