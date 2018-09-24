«Я сторонник регионального эгоизма»
Новый хабаровский губернатор Сергей Фургал сделал первые заявления.
Новый хабаровский губернатор Сергей Фургал сделал первые заявления.
Одержавший победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края выдвиженец ЛДПР Сергей Фургал анонсировал перемены в регионе. В ближайшие две недели будет сформировано новое правительство региона, которое предполагается нацелить на восстановление промышленности, прогрессивные подходы в работе с бизнесом, принципиальные изменения в социальной сфере. Церемония вступления Сергея Фургала в должность пройдет на следующей неделе.
Явка составила 47% против 36,09% в первом туре. Победитель в течение пяти дней обязан написать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы, отметил господин Накушнов.
Глава крайизбиркома сообщил, что многие заявления о нарушениях были отозваны, в том числе и заявление о вбросе на УИК № 124, зафиксированное наблюдателем от ЛДПР. Прибывшая в Хабаровск секретарь Центризбиркома (ЦИК) Майя Гришина сообщила об «отсутствии тревожных сигналов». Дополнительные выборы в Госдуму по одномандатному округу № 70, в котором избирался господин Фургал, пройдут в сентябре 2019 года, сообщила она. Сам господин Фургал заявил, что поддержит того кандидата, которого знает лично. Проигравший выборы Вячеслав Шпорт заявил, что признает выбор избирателей, и пожелал Сергею Фургалу плодотворной работы на благо региона. О планах господина Шпорта пока ничего не известно.
Сергей Фургал на
Губернатор сообщил также, что уже разработал структуру и штатное расписание краевого правительственного аппарата. Упор в работе предполагается сделать на привлечение заказов на промышленные предприятия и улучшение инвестклимата. «Пришло время собирать камни. Мы слишком много за эти годы потеряли в промышленности. Для всех инвесторов, которые захотят работать на территории Хабаровского края, при условии что они будут зарегистрированы здесь, будут созданы самые благоприятные условия. Любой бизнес, который пожелает здесь развиваться и приносить доходы, будет не просто приветствоваться, а будет оберегаться», — заявил он.
Вместе с тем он подчеркнул, что в управлении краем «как таковой политики в чистом виде присутствовать не должно, а должна присутствовать логика и правильная организация жизни». «Я сторонник регионального эгоизма. Я хочу, чтобы Хабаровскому края доставалось немножко больше, в том числе из федерального бюджета, чем достается сегодня. И в этом ничего плохого нет», — уточнил Сергей Фургал.
Доктор политических наук, завкафедрой социологии, политологии и регионоведения Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин отмечает, что Вячеслав Шпорт не мог до конца отстаивать интересы региона. «В последние годы федеральные деньги, выделенные на Дальний Восток, по большей части уходили в Приморье, пролетая мимо Хабаровского края», — сказал он «Ъ», уточнив, что перед господином Фургалом стоит ряд региональных хозяйственных проблем. Господин Ярулин не исключил возвращения в правительство фигур из команды Виктора Ишаева, руководившего регионом до Вячеслава Шпорта. В целом тезисы нового губернатора напомнили политологу выступления
Константин Грошин, Хабаровск