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14:01 (мск), источник: Коммерсантъ

«Я сторонник регионального эгоизма»

Новый хабаровский губернатор Сергей Фургал сделал первые заявления.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Одержавший победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края выдвиженец ЛДПР Сергей Фургал анонсировал перемены в регионе. В ближайшие две недели будет сформировано новое правительство региона, которое предполагается нацелить на восстановление промышленности, прогрессивные подходы в работе с бизнесом, принципиальные изменения в социальной сфере. Церемония вступления Сергея Фургала в должность пройдет на следующей неделе.

Как сообщил председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов, по итогам обработки 100% бюллетеней депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал выиграл второй тур выборов с результатом 69,6% голосов. У бывшего главы региона единоросса Вячеслава Шпорта — 27,97%.

Явка составила 47% против 36,09% в первом туре. Победитель в течение пяти дней обязан написать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы, отметил господин Накушнов.

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Глава крайизбиркома сообщил, что многие заявления о нарушениях были отозваны, в том числе и заявление о вбросе на УИК № 124, зафиксированное наблюдателем от ЛДПР. Прибывшая в Хабаровск секретарь Центризбиркома (ЦИК) Майя Гришина сообщила об «отсутствии тревожных сигналов». Дополнительные выборы в Госдуму по одномандатному округу № 70, в котором избирался господин Фургал, пройдут в сентябре 2019 года, сообщила она. Сам господин Фургал заявил, что поддержит того кандидата, которого знает лично. Проигравший выборы Вячеслав Шпорт заявил, что признает выбор избирателей, и пожелал Сергею Фургалу плодотворной работы на благо региона. О планах господина Шпорта пока ничего не известно.

Сергей Фургал на пресс-конференции заявил, что край ждут перемены. «Изменения будут, они неизбежны. Потому что нужно понимать, что при явке почти в 50%, а это явка очень высокая для Хабаровского края для выборов такого уровня, и почти 70% голосов — это колоссальный результат. Я понимаю всю степень ответственности, которая ложится на руководителя региона. Я призываю и законодательную, и исполнительную власти отбросить в сторону недоразумения, недочеты», — сказал новый губернатор. По его словам, необходимо быстро определить «экономическую, политическую и социальную» отправные точки региона и идти дальше. Сергей Фургал признался, что «на сегодняшний день не совсем понимает, где мы находимся»: «То, что не очень хорошее положение в крае, это я точно понимаю, — это объективно, иначе люди бы так не голосовали».

Губернатор сообщил также, что уже разработал структуру и штатное расписание краевого правительственного аппарата. Упор в работе предполагается сделать на привлечение заказов на промышленные предприятия и улучшение инвестклимата. «Пришло время собирать камни. Мы слишком много за эти годы потеряли в промышленности. Для всех инвесторов, которые захотят работать на территории Хабаровского края, при условии что они будут зарегистрированы здесь, будут созданы самые благоприятные условия. Любой бизнес, который пожелает здесь развиваться и приносить доходы, будет не просто приветствоваться, а будет оберегаться», — заявил он.

На вопрос о том, насколько совпадают его политические взгляды с политикой правящей партии и президента РФ, губернатор заявил, что в целом ее поддерживает, но является сторонником «более глубинных изменений».
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Вместе с тем он подчеркнул, что в управлении краем «как таковой политики в чистом виде присутствовать не должно, а должна присутствовать логика и правильная организация жизни». «Я сторонник регионального эгоизма. Я хочу, чтобы Хабаровскому края доставалось немножко больше, в том числе из федерального бюджета, чем достается сегодня. И в этом ничего плохого нет», — уточнил Сергей Фургал.

Доктор политических наук, завкафедрой социологии, политологии и регионоведения Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин отмечает, что Вячеслав Шпорт не мог до конца отстаивать интересы региона. «В последние годы федеральные деньги, выделенные на Дальний Восток, по большей части уходили в Приморье, пролетая мимо Хабаровского края», — сказал он «Ъ», уточнив, что перед господином Фургалом стоит ряд региональных хозяйственных проблем. Господин Ярулин не исключил возвращения в правительство фигур из команды Виктора Ишаева, руководившего регионом до Вячеслава Шпорта. В целом тезисы нового губернатора напомнили политологу выступления вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Константин Грошин, Хабаровск

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