Оттенки второго тура

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Хабаровском крае и Владимирской области вторые туры выборов губернаторов со значительным перевесом выиграли кандидаты от ЛДПР, которые не очень стремились победить. При этом депутат Госдумы Сергей Фургал в Хабаровске набрал 76% голосов — больше, чем многие кандидаты от партии власти в главы регионов на выборах 9 сентября. Владимир Сипягин из Владимира получил 57%. Штабы глав регионов пытались перед вторым туром поработать над ошибками, но результаты оказались неутешительными.

Победитель губернаторских выборов во Владимирской области глава фракции ЛДПР в заксобрании Владимир Сипягин личной известностью не обладал: он прошел в заксобрание по партсписку, который возглавлял Владимир Жириновский. С другой стороны господин Сипягин не был связан и особенными договоренностями. В первом туре он немного проиграл губернатору Светлане Орловой, а во втором — обошел ее на 20%.

Собеседник «Ъ» в регионе считает, что причиной такого голосования за Владимира Сипягина стал протест, негатив в отношении Светланы Орловой и пенсионной реформы, инициированной федеральными властями. «Избиратели видят, за кого голосуют, и не хотят видеть Орлову на посту губернатора, — возражает депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР).— Они могли бы не приходить на выборы, если бы совсем не хотели голосовать, если бы он был технический кандидат, как хотели показать в том числе коммунисты». По словам депутата, за кандидата ЛДПР «голосовал весь Владимир, и ГАС (система ГАС “Выборы”) зависали». Еще один источник «Ъ», близкий к областной администрации, полагает, что за время кампании не удалось восстановить разваленную властную вертикаль в регионе. Ранее собеседники «Ъ» говорили, что куратор внутриполитического блока в областной администрации длительный период мог не собирать глав муниципальных образований, а работал с ними «в директивном порядке».

В Хабаровском крае иная ситуация. Технолог, работавший в штабе губернатора Вячеслава Шпорта во втором туре, полагает, что изначально согласовывать выдвижение Фургала в губернаторы было большой ошибкой: «Его фамилия известна всем, это уже хороший задел для победы». «Мы сами его родили! Сами! Округ Фургала (на выборах в Госдуму.— “Ъ”) включал Хабаровск, а это практически половина населения региона. В 2016 году единороссы там агитации вообще не вели, а Фургал раскручивался по полной. В этом году мы ему собрали подписи для прохождения фильтра (на выборах главы.— “Ъ”)», — утверждает высокопоставленный региональный чиновник. Сам депутат Госдумы от ЛДПР, впрочем, биться в первом туре за победу не намеревался: встреч почти не проводил, креативом в агитации не отличился.

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Имидж Вячеслава Шпорта начали корректировать перед вторым туром. Долгое время экс-губернатор работал на руководящих должностях на заводе Сухой в Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске его своим не считали и сравнивали с прежним главой региона Виктором Ишаевым и мэром Хабаровска Александром Соколовым — не в пользу господина Шпорта. «Вячеслав Иваныч себя не показал! Ишаев был жестким и даже жестоким руководителем, но в городе и крае все крутилось. Шпорт — оборонщик, он в бизнесе не очень понимает», — сетовал в беседе с «Ъ» бизнесмен Геннадий. Также губернатору ставили в вину внимание к родному Комсомольску-на-Амуре, на развитие которого шли миллиарды рублей, — считалось, что в ущерб Хабаровску и другим муниципалитетам. Также губернатора обвиняли в том, что он много внимания уделяет экономике, а социальная сфера остается в загоне.

На встречах перед вторым туром проблемные вопросы Вячеслав Шпорт начал проговаривать. О Комсомольске губернатор тоже говорил. Он пояснил, что средства на развитие города теперь выделяет федерация, а региональные власти получили возможность выделять больше денег на Хабаровск и другие города и районы. При этом полностью уйти от имиджа оборонщика-экономиста Вячеслав Шпорт так и не смог: он долго рассказывал об успехах оборонзаказа, хотя присутствующим не терпелось задать ему вопросы о неработающих лифтах и рабочих местах для инвалидов.

Местные чиновники в разговоре с «Ъ» проблемы с кампанией губернатора, его имиджем и популярностью признавали, но главной причиной низких результатов Вячеслава Шпорта назвали пенсионную реформу.

«Кампания бы прошла как обычно, но тут это повышение возраста, пошла протестная волна», — в таком духе высказалось несколько региональных чиновников и федеральный парламентарий.

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Обеспечить победу Вячеслава Шпорта попытались еще одним способом. Избирателям показали ролики, в которых губернатор приглашает конкурента поработать первым замом, а тот соглашается. В соцсетях стали критиковать Фургала за соглашательство. Источник «Ъ» в штабе господина Шпорта заверяет, что по договоренностям кандидат от ЛДПР должен был действовать «максимально дружелюбно». Однако Сергей Фургал выступил с заявлением, что никаких предложений не принимал и будет участвовать во втором туре. На следующий день появился новый ролик — губернатор и его конкурент мирно гуляют по набережной, беседуют о делах в крае и жмут друг другу руки. Сюжет вызвал обратный эффект. Один из муниципальных депутатов от ЛДПР заверял тогда «Ъ», что многие партийцы после такого поступка лидера отделения настроены покинуть партию. «Посмотрим, как он будет себя вести, но голосовать все равно будем назло, за Фургала», — заявил он, утверждая, что такое же настроение и у избирателей.

Высокопоставленный региональный чиновник еще в середине недели говорил «Ъ», что Сергей Фургал «ведет двойную игру и это его не украшает». «Он пошел на договоренности с администрацией, действительно не проводил встреч с избирателями ни в первом, ни во втором турах. Но и полностью отказываться от борьбы не стал. У нас люди активны в соцсетях, в мессенджерах активно стали распространяться сообщения, что пора менять власть, это делал штаб Фургала», — отмечает он. По мнению чиновника, Сергей Фургал понял, что может победить, «и счел это выше договоренностей, хотя благодаря им и стал кандидатом».