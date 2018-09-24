Жаров отчитался перед Путиными о борьбе с пиратами в интернете

Жаров сказал, что еще несколько лет назад российский интернет представлял собой «абсолютно пиратскую гавань». «Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но, тем не менее, это было», — напомнил он. Теперь же среди заблокированных ресурсов около 6000 пиратских сайтов. Еще 11 000 таких сайтов удалили пиратский контент по требованию ведомства. «Цифры говорят сами за себя», — заключил Жаров.