Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Нальчике начались массовые волнения: стянуты силовики
Госсекретарь США назвал Россию бесполезной страной
Анастасия Стоцкая появилась с детьми на обложке журнала
Кому ни в коем случае нельзя есть хлеб
Тутберидзе жестко ответила Медведевой, раскрыв секрет о ее медали
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Захарова объяснила, почему белорусов нельзя назвать «друзьями»
Нетаньяху выступил с предложением к РФ по Ил-20
Андрейченко раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
Дана Борисова рассказала о съемках в «Битве экстрасенсов»
Орбакайте покидает Россию ради жизни в Америке - СМИ
В Сети говорят о смерти престарелой жены Солнцева
Страна, где не осталось коренного населения
Владелица магазина испугалась, узнав, что изменила
Гражданская жена Олега Яковлева требует признать его сумасшедшим
Татьяна Навка обтянула округлившийся живот - фото
Отравление россиянки в Солсбери оказалось инсценировкой - ВВС
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
17Идем на «Восток»
15:48 (мск), источник: Ведомости

Жаров отчитался перед Путиными о борьбе с пиратами в интернете

Все крупнейшие пиратские площадки в России заблокированы, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Наверх
Источник: Пресс-служба Президента России

Жаров сказал, что еще несколько лет назад российский интернет представлял собой «абсолютно пиратскую гавань». «Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но, тем не менее, это было», — напомнил он. Теперь же среди заблокированных ресурсов около 6000 пиратских сайтов. Еще 11 000 таких сайтов удалили пиратский контент по требованию ведомства. «Цифры говорят сами за себя», — заключил Жаров.

Он уточнил, что больше всего жалоб правообладателей было связано с кинофильмами. «Больше 6000 исков за три года было подано в основном нашими компаниями, и очень небольшой процент западных компаний», — рассказал руководитель Роскомнадзора. По словам Жарова, благодаря в том числе борьбе с пиратством, выручка легальных онлайн-кинотеатров в 2017 г. выросла примерно на 60% — до примерно 8 млрд руб., а аудитория кинотеатров — на 40% до 55 млн человек. Руководитель Роскомнадзора пообещал продолжить борьбу с распространением нелегального контента в сети.

Читайте также:

 Губернатор Орлова проиграла кандидату от ЛДПР
Власть понесла еще две потери на губернаторских выборах
Кремль увидел «элемент неожиданности» в выборах губернаторов
Крупнейшее в истории вымирание оказалось мгновенным
Женщина нашла на клумбе двухголовую гадюку (видео)
В Забайкалье уборщица лечила пациентов из-за нехватки врачей
Макияж в метро: почему это так раздражает?
Южнокорейская художница создает иллюзии на собственном теле
Подросток 49 дней дрейфовал в море в деревянной хижине (видео)
Спорт
«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти Защитники выдали суперматч
Hi-Tech
Ученые разгадали структуру загадочного минерала И предсказали существование нового вещества.
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме Ульяна снимется в ленте под рабочим названием «Северный ветер»
Недвижимость
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Пять городов, жить в которых год от года становится все комфортней
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Дети
Константин Хабенский станет отцом в третий раз У актера, по данным журналистов, родится еще один ребенок
Леди
20 лучших осенних платьев до 5000 рублей Мы нашли 20 вариантов, в которых ты не замерзнешь и которые можно носить и с кедами, и с казаками, и с грубыми армейскими ботинками
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь