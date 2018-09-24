Владимир Жириновский предложил сократить число депутатов Госдумы

«Они сидят, 450 депутатов, не могут выступать — а потом избиратели жалуются, что он сидит, его не видно, он читает газету. Представляете, каждый день молчать. Но мы не можем дать возможности выступать всем 450», — сказал господин Жириновский. Он выразил уверенность, что меньшее количество депутатов позволит «решать эти вопросы».