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15:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Жириновский предложил сократить число депутатов Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе «Совершенствование избирательного законодательства РФ» заявил, что считает возможным сокращение числа депутатов в Госдуме.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Они сидят, 450 депутатов, не могут выступать — а потом избиратели жалуются, что он сидит, его не видно, он читает газету. Представляете, каждый день молчать. Но мы не можем дать возможности выступать всем 450», — сказал господин Жириновский. Он выразил уверенность, что меньшее количество депутатов позволит «решать эти вопросы».

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Владимир Жириновский уже озвучивал эту идею ранее. Так, в 2010 году он предлагал сократить число депутатов Госдумы до 200, выделив, таким образом, «деньги на модернизацию». В 2017 году господин Жириновский уже был уверен, что Госдуме будет достаточно и 300 депутатов.

Напомним, нижняя палата парламента по закону должна состоять из 450 депутатов: половина избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Екатерина Гробман

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