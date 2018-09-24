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16:47 (мск), источник: Интерфакс

Италия ужесточит миграционные правила

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Совет министров Италии единогласно одобрил декрет «о безопасности и миграции», получивший в стране название «Декрет Сальвини», сообщает в понедельник агентство ANSA.

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Источник: AFP 2018

Декрет облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства. В частности среди мер — лишение гражданства людей, обвиняемых в международном терроризме, а также приостановка запросов на предоставление убежища для мигрантов, обвиняемых в распространении наркотиков, сексуальных домогательствах и причинении тяжкого вреда здоровью.

Инициатор законопроекта вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини поприветствовал принятие декрета. «Я счастлив. Это шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной», — написал он в фейсбуке.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новый декрет сделает итальянское законодательство более эффективным. «Мы пересматриваем законодательство, чтобы сделать его более эффективным, при этом полностью соблюдая права человека и международные соглашения», — сказал он.

У парламента Италии есть 60 дней, чтобы проголосовать за то, чтобы декрет стал законом.

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