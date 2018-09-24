Италия ужесточит миграционные правила
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Совет министров Италии единогласно одобрил декрет «о безопасности и миграции», получивший в стране название «Декрет Сальвини», сообщает в понедельник агентство ANSA.
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Совет министров Италии единогласно одобрил декрет «о безопасности и миграции», получивший в стране название «Декрет Сальвини», сообщает в понедельник агентство ANSA.
Декрет облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства. В частности среди мер — лишение гражданства людей, обвиняемых в международном терроризме, а также приостановка запросов на предоставление убежища для мигрантов, обвиняемых в распространении наркотиков, сексуальных домогательствах и причинении тяжкого вреда здоровью.
Инициатор законопроекта
У парламента Италии есть 60 дней, чтобы проголосовать за то, чтобы декрет стал законом.