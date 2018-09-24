Наталья Поклонская предложила не повышать пенсионный возраст

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«В конце прошлой недели мной были внесены свои поправки. Во-первых, оставить пенсионный возраст прежним, но при его достижении (то есть 55 и 60 лет соответственно) женщины и мужчины получают право самостоятельно выбирать: выйти на пенсию, либо продолжать работу», — написала на своей странице «ВКонтакте» госпожа Поклонская.

Она также предложила увеличивать размер пенсии на 3% по отношению к уже начисленной сумме за каждый трудовой год. По ее плану, выплаты будут начисляться после увольнения.

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Наталья Поклонская считает, что таким образом жители России будут заинтересованы в увеличении рабочего стажа. Те женщины и мужчины, которые не смогут работать после 55 и 60 лет соответственно, по предложению депутата, смогут выйти на пенсию на общих условиях. Госпожа Поклонская также предлагает безусловное право выхода на пенсию граждан со стажем от 37 лет и более.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. 29 августа президент России Владимир Путин во время телеобращения озвучил свои предложения по смягчению пенсионной реформы. Он сказал, что повысить возраст выхода на пенсию для женщин нужно до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагал кабинет министров.