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18:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: ЕС согласовывает новый механизм введения санкций за химоружие

Комитет постоянных представителей государств Евросоюза на заседании 26 сентября утвердит новый механизм введения санкций за применение химического оружия, сообщает Reuters. По данным источников агентства, обновленные правила будут приняты без каких-либо дискуссий и уже 15 октября их рассмотрит Совет ЕС на уровне министров иностранных дел.

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Источник: AP 2018

Новый порядок позволит вводить ограничительные меры против физлиц и компаний независимо от того, гражданами каких стран они являются и где проживают. Также ЕС сможет блокировать счета членов санкционного списка и отказывать им во въезде в страны объединения. Кроме того, новый механизм будет более быстрым: санкции будут введены сразу же, если за них проголосуют все страны-участники ЕС. «Мы сможем отстаивать определенные права, а не просто выступать с заявлениями», — прокомментировал новый механизм источник в дипломатических кругах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите в Зальцбурге призвала глав государств и правительств стран ЕС ускорить создание нового механизма введения санкций против лиц, ответственных за применение химического оружия. Премьер также проинформировала участников саммита о ходе расследования по «делу Скрипалей».

Лондон 5 сентября назвал имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По мнению британских властей ими являются Александр Петров и Руслан Боширов. Великобритания считает их сотрудниками российских спецслужб.

Подробнее развитии «дела Скрипалей» — в публикации «Ъ» «Легенда о шпиле».

Справка
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Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
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