Reuters: ЕС согласовывает новый механизм введения санкций за химоружие

Новый порядок позволит вводить ограничительные меры против физлиц и компаний независимо от того, гражданами каких стран они являются и где проживают. Также ЕС сможет блокировать счета членов санкционного списка и отказывать им во въезде в страны объединения. Кроме того, новый механизм будет более быстрым: санкции будут введены сразу же, если за них проголосуют все страны-участники ЕС. «Мы сможем отстаивать определенные права, а не просто выступать с заявлениями», — прокомментировал новый механизм источник в дипломатических кругах.