Reuters: ЕС согласовывает новый механизм введения санкций за химоружие

Новый порядок позволит вводить ограничительные меры против физлиц и компаний независимо от того, гражданами каких стран они являются и где проживают. Также ЕС сможет блокировать счета членов санкционного списка и отказывать им во въезде в страны объединения. Кроме того, новый механизм будет более быстрым: санкции будут введены сразу же, если за них проголосуют все страны-участники ЕС. «Мы сможем отстаивать определенные права, а не просто выступать с заявлениями», — прокомментировал новый механизм источник в дипломатических кругах.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите в Зальцбурге призвала глав государств и правительств стран ЕС ускорить создание нового механизма введения санкций против лиц, ответственных за применение химического оружия. Премьер также проинформировала участников саммита о ходе расследования по «делу Скрипалей».
Лондон 5 сентября назвал имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По мнению британских властей ими являются Александр Петров и Руслан Боширов. Великобритания считает их сотрудниками российских спецслужб.
Подробнее развитии «дела Скрипалей» — в публикации «Ъ» «Легенда о шпиле».