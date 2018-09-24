Путин объяснил Нетаньяху, зачем Россия поставит Сирии С-300
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с
«Премьер-министр Израиля еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что «продолжено обсуждение обстоятельств случившегося с учетом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России».
«Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — подчеркивается в сообщении.
По информации
В понедельник 24 сентября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.