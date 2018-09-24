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18:59 (мск), источник: Интерфакс

Путин объяснил Нетаньяху, зачем Россия поставит Сирии С-300

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

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Источник: Reuters

«Премьер-министр Израиля еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20», — говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что «продолжено обсуждение обстоятельств случившегося с учетом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России».

«Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — подчеркивается в сообщении.

По информации пресс-службы Кремля, «Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО — адекватны сложившейся ситуации и направлены, прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом».

В понедельник 24 сентября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.

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