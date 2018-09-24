Семь дивизионов С-300 могут закрыть все небо над Сирией, заявил эксперт

«Я считаю, что мы могли бы поставить в Сирию максимум семь дивизионов С-300 — это очень много, но так мы бы смогли решить проблему закрытия неба над Сирией. Всё же такая масштабная поставка маловероятна, но и три-пять дивизионов контролировали бы очень большую территорию — все участки страны, где Россия проводит антитеррористическую операцию», — сказал он.

Эксперт пояснил, что вместе с С-300 в Сирии будут работать системы подавления радиосигналов, в зоны действия которых не смогут войти самолёты потенциального агрессора.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300.