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19:19 (мск), источник: РИА Новости

Семь дивизионов С-300 могут закрыть все небо над Сирией, заявил эксперт

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Для закрытия всего сирийского воздушного пространства необходимо семь дивизионов С-300, Москва могла бы поставить Дамаску минимум пять таких систем, заявил РИА Новости в понедельник профессор российской Академии военных наук Сергей Судаков.

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«Я считаю, что мы могли бы поставить в Сирию максимум семь дивизионов С-300 — это очень много, но так мы бы смогли решить проблему закрытия неба над Сирией. Всё же такая масштабная поставка маловероятна, но и три-пять дивизионов контролировали бы очень большую территорию — все участки страны, где Россия проводит антитеррористическую операцию», — сказал он.

Эксперт пояснил, что вместе с С-300 в Сирии будут работать системы подавления радиосигналов, в зоны действия которых не смогут войти самолёты потенциального агрессора.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300.

После этого председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев отметил, что Россия может поставить сирийской армии более одной батареи этой системы.

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