Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Нальчике начались массовые волнения: стянуты силовики
Ведущего «очумелых ручек» опознали на фото отравителей Скрипалей
Кристина Орбакайте выбрала для дочери школу в Нью-Йорке
Немец нашел золотой клад в старом шкафу и отдал все властям
Поворот, случившийся в жизни экс-жены Аршавина после развода
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Захарова объяснила, почему белорусов нельзя назвать «друзьями»
Нетаньяху выступил с предложением к РФ по Ил-20
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме
Андрейченко раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
Хабенский и Литвинова скоро станут родителями - мнение СМИ
В Сети говорят о смерти престарелой жены Солнцева
Максим Фадеев без бороды помолодел на 20 лет
Рон из «Гарри Поттера» появился на публике со своей девушкой
Актриса Августа Кленчина скончалась по неизвестной причине - СМИ
"Мы вместе!": Волочкова воссоединилась с экс-мужем
Отравление россиянки в Солсбери оказалось инсценировкой - ВВС
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
12Торжества в честь 70-летия КНДР
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев утвердил план создания военно-морских баз в Азовском море

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утвердил планы по созданию военно-морских баз в Азовском море. Об этом телеканалу «112 Украина» в понедельник, 24 сентября, сообщил депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает «Интерфакс».

Наверх
Источник: Reuters

«Соответствующие планы развертывания уже утверждены Генштабом, базы будут созданы быстро, с учетом наличия оперативно-тактических соединений», — рассказал он.

Читайте также
В Госдуме оценили планы Киева создать военно-морскую базу на Азовском море

«Что касается инфраструктуры, то пока будет использоваться инфраструктура торговых портов, в дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно, со строительством дополнительных причалов», — подчеркнул Винник.

Также парламентарий рассказал о праве государств укреплять свои границы, в особенности на проблемных участках. «У нас сейчас несколько таких участков — админграница с временно оккупированным Крымом, азовское побережье от Геническа до Мариуполя. Эти участки должны быть укреплены наличием военного контингента», — сказал он.

Напряжение между Москвой и Киевом в Азовском море стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.

 В документах России по малайзийскому «Боингу» нашли нестыковки
Бледанс избила зрителя из-за сына с синдромом Дауна. Видео
Путин объяснил Нетаньяху, зачем Россия поставит Сирии С-300
Защитник сборной Хорватии объяснил, почему не пожал руку Путину
Крупнейшее в истории вымирание оказалось мгновенным
Наталья Поклонская предложила не повышать пенсионный возраст
Женщина нашла на клумбе двухголовую гадюку (видео)
В Гималаях открыли самый красивый в мире аэропорт (фото)
Подросток 49 дней дрейфовал в море в деревянной хижине (видео)
Спорт
«Локо» завалил старт и может расстаться с Семиным. Верно ли это? Прямо сейчас формальный повод есть: «Локомотив» — одиннадцатый после восьми туров, на неделе влетел 0:3 «Галатасараю» в Лиге чемпионов и получил пять от «Зенита»
Hi-Tech
Ученые разгадали структуру загадочного минерала И предсказали существование нового вещества.
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме Ульяна снимется в ленте под рабочим названием «Северный ветер»
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Дети
Константин Хабенский станет отцом в третий раз У актера, по данным журналистов, родится еще один ребенок
Леди
20 лучших осенних платьев до 5000 рублей Мы нашли 20 вариантов, в которых ты не замерзнешь и которые можно носить и с кедами, и с казаками, и с грубыми армейскими ботинками
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь